Скандал с сыном Петра Порошенко, который оказался любителем русских рэперов, наглядно продемонстрировал двойные стандарты бывшего президента Украины

Как сообщает Politeka, на это в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» обратил внимание ее ведущий Игорь Лесев (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Он прокомментировал скандал который разгорелся вокруг сына экс-президента Михаила Порошенко, который в Лондоне вышел на сцену во время выступления российского рэпера Face.

По мнению Лесева, действия сына Порошенко выглядят особенно иронично на фоне патриотичных заявлений его отца.

«Вот Миша Порошенко – абсолютно русский пацан. Болеет за «Красную машину» в хоккее. Честно признается, что ни**ена не умеет говорить по-украински. И вообще, с*ал он на эту Украину. Пацан давно учится и живет в Британии…Свободно говорит на своем родном русском языке…Слушает вживую своих любимых русских рэперов. И получает образование в лучших школах планеты. Его не учит Новосад и не лечит Супрун. Ведь он не быдло и не лошара», - рассказал ведущий.

Лесев напомнил о том, что в то время как дети Порошенко брали от жизни все, их отец лишал детей простых украинцев мест в детских садах, конкурентного школьного образования, бесплатной медицинской помощьи и перспективы зарабатывать на своей земле.

«Но Порошенко забрал у нас не только это. Он еще забрал у миллионов наших людей чувство человечности. Да, я сейчас о Новых Санжарах. И о молебнах в Тернопольской области, где ставили свечи, чтобы туда не приехали больные украинцы. Это Порошенко людей превратил в животных. Пять лет стравливал. Делил людей на сорта», - подчеркнул ведущий.

Он отметил, что из-за подобной политики бывшего президента украинцы «оскотинились».

«Коронавирус – это даже не беда. Мелкая вирусная неприятность о которой скоро забудут. А вот это скотство из Новых Санжар и тернопольских церквей – оно останется с нами. Это наш настоящий диагноз», - подытожил Лесев.

Напомним, новое позорное видео с сыном Порошенко попало в сеть, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, сын Порошенко попал в громкий скандал в Лондоне, кадры «позора».

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