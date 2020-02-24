Сын пятого президента Петра Порошенко угодил в новый скандал
Об этом информирует Telegram-канал Легитимный (
В частности, скандал произошел во время концерта российского рэпера Face в Лондоне.
Молодой человек, похожий на младшего сына экс-президента Украины Михаила, поднялся на сцену, после чего Face прокричал "русские в Лондоне".
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"Очередной раз сын Порошенко попал в зашквар! Мы скажем больше, в "лондонской молодёжной тусовке" он тусит со всеми русскими и называет себя русским! Вот такая она гибридная война...", - сказано в публикации.
На видеоролике можно увидеть, как российский рэпер Face поднимает на сцену молодого человека, похожего на Михаила Порошенко, и дает ему в руки микрофон, после чего оба скачут перед поклонниками под музыку.
Ранее мы уже рассказывали о том, как Михаил Порошенко угодил в скандал, связанный с Россией. Еще в 2017 году младший сын пятого президента Петра Порошенко в Великобритании засветился в реглане с надписью Russia.
Скандальный снимок в социальных сетях опубликовал Сергей Кизиев, с которым Михаил вместе учится в британском колледже.
Сына сразу же попытался оправдать сам Петр Порошенко и заявил, что Михаил якобы одел этот реглан для празднования Хеллоуина.
"О футболке. Я действительно увидел эту фотографию, и я ее не видел раньше это фотография из частного Іnstagram, она касается ночи на Хеллоуин, и это был вертеп, вертепная природа. Кто-то разрисовался чертом, кто-то надел эту футболку. По этому поводу у меня был разговор с моим 15 летним сыном, я вас уверяю, и я нашел правильные слова, чтобы он это понял. Но это была не его футболка, он не использует ее в обычной жизни. Но даже на Хэллоуин, я считаю, что это не хорошо", - оправдывался два года назад Петр Порошенко за младшего сына.
Напомним, штурм клуба Порошенко: экс-президент в шаге от ареста, «никто не знает, где находится…».
Как сообщала Politeka, Порошенко доигрался, ворвались силовики: скоро приговор.
Также Politeka писала, что Порошенко экстренно покинул Украину: всплыли детали наглого бегства.