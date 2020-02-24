В интернет-сети разгорелся скандал из-за младшего сына экс-президента Петра Порошенко, который засветился на неприличном концерте в Лондоне

Как сообщает Politeka, кадры публикованы на Facebook.

Так, в сети появились более четкие кадры, которые четко показывают, что на сцене был именно Михаил Порошенко.

«Парень, похожий на сына Порошенко, так хорошо исполняет русский рэп на концерте рэпера Face в Лондоне, что его можно смело приглашать на раскачку электората на всех политических сабантуях главного патриота страны, человека, похожего на Петра Порошенко», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что Михаил вышел на сцену к рэперу Face, когда тот сказал: «Русские в Лондоне, епта». После этого они начали исполнять трек «Гоша Рубчинский».

«Вот это воспитал предателя», «Так он оказывается еще тот патриот», «Двигается странно, наверно угашенный», «а что он зря папины листовки раздавал?», «Шота всех патриотов в Лондон засасывает со страшной силой!», - пишут они.

Ранее мы уже рассказывали о том, как Михаил Порошенко угодил в скандал, связанный с Россией. Еще в 2017 году младший сын пятого президента Петра Порошенко в Великобритании засветился в реглане с надписью Russia.

Скандальный снимок в социальных сетях опубликовал Сергей Кизиев, с которым Михаил вместе учится в британском колледже.

Сына сразу же попытался оправдать сам Петр Порошенко и заявил, что Михаил якобы одел этот реглан для празднования Хеллоуина.

Парень, похожий на сына Порошенко, так хорошо исполняет русский рэп на концерте рэпера Face в Лондоне, что его можно смело приглашать на раскачку электората на всех политических сабантуях главного патриота страны, человека, похожего на Петра Порошенко. Армия. Мова. Вира. Gepostet von Svetlana Kryukova am Montag, 24. Februar 2020

"О футболке. Я действительно увидел эту фотографию, и я ее не видел раньше это фотография из частного Іnstagram, она касается ночи на Хеллоуин, и это был вертеп, вертепная природа. Кто-то разрисовался чертом, кто-то надел эту футболку. По этому поводу у меня был разговор с моим 15 летним сыном, я вас уверяю, и я нашел правильные слова, чтобы он это понял. Но это была не его футболка, он не использует ее в обычной жизни. Но даже на Хэллоуин, я считаю, что это не хорошо", - оправдывался два года назад Петр Порошенко за младшего сына.

Напомним, штурм клуба Порошенко: экс-президент в шаге от ареста, «никто не знает, где находится…».

Как сообщала Politeka, Порошенко доигрался, ворвались силовики: скоро приговор.

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