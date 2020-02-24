В интернет-сети разгорелся скандал из-за младшего сына экс-президента Петра Порошенко, который засветился на неприличном концерте в Лондоне
Как сообщает Politeka, кадры публикованы на Facebook.
Так, в сети появились более четкие кадры, которые четко показывают, что на сцене был именно Михаил Порошенко.
«Парень, похожий на сына Порошенко, так хорошо исполняет русский рэп на концерте рэпера Face в Лондоне, что его можно смело приглашать на раскачку электората на всех политических сабантуях главного патриота страны, человека, похожего на Петра Порошенко», - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что Михаил вышел на сцену к рэперу Face, когда тот сказал: «Русские в Лондоне, епта». После этого они начали исполнять трек «Гоша Рубчинский».
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«Вот это воспитал предателя», «Так он оказывается еще тот патриот», «Двигается странно, наверно угашенный», «а что он зря папины листовки раздавал?», «Шота всех патриотов в Лондон засасывает со страшной силой!», - пишут они.
Ранее мы уже рассказывали о том, как Михаил Порошенко угодил в скандал, связанный с Россией. Еще в 2017 году младший сын пятого президента Петра Порошенко в Великобритании засветился в реглане с надписью Russia.
Скандальный снимок в социальных сетях опубликовал Сергей Кизиев, с которым Михаил вместе учится в британском колледже.
Сына сразу же попытался оправдать сам Петр Порошенко и заявил, что Михаил якобы одел этот реглан для празднования Хеллоуина.
"О футболке. Я действительно увидел эту фотографию, и я ее не видел раньше это фотография из частного Іnstagram, она касается ночи на Хеллоуин, и это был вертеп, вертепная природа. Кто-то разрисовался чертом, кто-то надел эту футболку. По этому поводу у меня был разговор с моим 15 летним сыном, я вас уверяю, и я нашел правильные слова, чтобы он это понял. Но это была не его футболка, он не использует ее в обычной жизни. Но даже на Хэллоуин, я считаю, что это не хорошо", - оправдывался два года назад Петр Порошенко за младшего сына.
Напомним, штурм клуба Порошенко: экс-президент в шаге от ареста, «никто не знает, где находится…».
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