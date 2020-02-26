Появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский выбирает замену действующему главе Кабмина Алексею Гончаруку, кресло под которым начало шататься еще в конце прошлого года

Стало известно, что в настоящее время гарант активно проводит консультации с тем, чтобы заменить главу правительства и ряд министров. В сети обсуждают имена возможных кандидатов на место Гончарука. Среди них, министр внутренних дел Арсен Аваков, директор "Нафтогаза" Юрий Витренко и бывшие вице-премьер-министры времен беглого экс-президента Виктора Януковича - Валерий Хорошковский и Сергей Тигипко.

Добавим, Хорошковский хорошо знаком с президентом Владимиром Зеленским. К тому же, разговоры о том, что в орбите Зеленского появилась звезда позапрошлой власти, подтвердил сам президент. Он сообщил, что действительно встречался с Хорошковским по "одному важному вопросу", однако уточнять, что именно обсуждали, наотрез отказался.

Также возникло предположение, что Зеленский, возможно, вспомнит и о бывшем советнике экс-президента Михаиле Саакашвили.

Впрочем, как видим, критерии выбора премьра размыты, а появившуюся информацию называют "вбросом", якобы для проверки реакции граждан. Такой ход оказался оправданным: предполагаемые преемники Гончарука вызвали бурю эмоций у украинцев. Пользователи сети в гневе от таких "экспериментов".

"А как же рост экономики Гончарука за 5 лет на 40%?"

"Европейские политики УЖЕ в шоке от таких вбросов"

"Пусть поставит Яценюка и будет ему счастье, или Гройсмана вернёт"

"Постійні зміни прем'єра означають провал в економіці"

"Его експерименты нам боком вылезут. Короля делает свита, но наш увы - голый..."

"тільки Сеня Яценюк...це - наше минуле..."

"Мрачнюща жесть. Невже в країні немає кваліфікованих проукраінських не заангажованих кадрів?"

"Я бы с Витренком рискнул. Тигипко слишком контроверсионная личность."

"Ну раз с таких людей выбираем то можно Саакашвили :)"

"скільки ще будуть над українцями експериментувати??? до останнього українця на трапі літака??? замість реформ знову маячня на чергові втрачені пять років ....трясця, слів нема....."

"вброс про вброс, про то, что всё является вбросом и что кто-то проводит консультации с целью, чтобы что-то кому-то вбросить..."

"Пауки в банке. А пи*ец уже все заметнее..."

Как мы сообщали ранее, Центр Разумкова обнародовал данные опроса об отношении украинцев к власти. Выяснилось, доверие граждан правительству Гончарука стремится к неизбежному нулю. Так, согласно полученным данным, премьеру лично доверяют только 6%. Его отдельные действия поддерживают 29,5%, а не поддерживают более 50%.

Напомним, команда Зеленского-Гончарука пытается обмануть украинцев

Также Politeka сообщала, что соратница Зеленского переплюнула Гончарука и рассказала, что делать с платежками на газ