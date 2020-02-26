Российская Федерация во главе с президентом Владимиром Путиным тайно запустила убойную ядерную программу

Такое предупреждение озвучил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в блоге на Эхо Москвы. Кроме того, он обвинил лидера РФ во лжи.

Он заявил, что Путин лжет, ведь на самом деле неофициальной военной доктриной Кремля давно стала "доктрина Патрушева" и "ядерной эскалации для деэскалации.

По его мнению, своей агрессией против одного из государств НАТО в Балтии Кремль рассчитывает втянуть блок в масштабное военное столкновение, в котором тот полагается на свое конвенциональное превосходство. Затем же, отметил российский политолог, резко повысив ставки до ядерного уровня власти РФ будут "миролюбиво призвать противника к прекращению огня и капитуляции".

"Есть немало признаков, указывающих, что путинский Кремль в самое ближайшее время готов предпринять попытку продиктовать Западу свои условия глобального "обновления" мирового порядка, "новой Ялты", – высказался Пионтковский.

Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин сейчас готовит конституционные изменения, чтобы его преемникам было сложно вернуть аннексированный Крым.

Об этом заявила экс-заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

По ее словам, конституционные изменения, которые сейчас готовит Кремль, и которые должны позволить РФ игнорировать решения международных судов, касаются исключительно Крыма.

Напомним, у Зеленского решили помочь Путину

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