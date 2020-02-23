Нардеп-скандаліст Ілля Ківа розлютив українців зухвалим висловом

Зокрема, на своїй сторінці у Фейсбуці депутат від фракції «Опозиційна платформа - За життя», не дивлячись на заборону в Україні, вирішив привітати українців зі святом 23 лютого. При цьому Ківа зробив це в доволі грубій формі - з образливими виразами на адресу закону про декомунізацію, пише Politeka.net.

"Та пішли вони на х*й зі своєю декомунизацией!!! З святом нас чоловіки!!!" – написав одіозний політик.

Користувачі в соцмережах не пройшли повз і відреагували на пост нардепа, справедливо зауваживши, що Ківа не має жодного відношення до цього радянського свята.

Але знайшлися і такі, хто у відповідь також вирішив привитіти нардепа.

"Ілля, ти не маєш відношення до нього. Розгойдування або заказуха",

" Вам виповнилося 18 років 2 червня 1995 року. Яке відношення ви маєте до Червоної армії? Я ще можу якось зрозуміти тих, хто давав присягу до 1991 року, але ви давали присягу Україні! Думаю ви знаєте, що буває з тими, хто порушує присягу!"

«Хто на вашу думку повинен піти на ххй: волонтери-добровольці, бійці ВСУ, СЗГ або НГ? Чи ви всіх громадян України на ххй посилаєте?»,

«23 лютого з ініціативи організації Humane Society International відзначають Міжнародний день стерилізації тварин. Збіг? Не думаю!)»,

"Закони України не для вас?",

"Ілля, друже! От скажи мені, по-братськи, а "георгіївську" стрічку ти теж одягнеш?",– пишуть в мережі.

Раніше ми писали, 22 січня Ілля Ківа напав на ветерана АТО в одному з ресторанів Києва. Подія потрапила на камеру відеоспостереження.

Ківа почав провокувати одного з відвідувачів ресторану, а потім підійшов до нього і спробував вдарити головою, проте отримав від чоловіка удар по обличчю. Як виявилося, відвідувачем був ветеран АТО Михайло Майнман.

Нагадаємо, "рукоблуд" Ківа відзначився новою витівкою в Раді: "голою дупою на обличчя".

Як повідомляла Politeka, нардеп Ківа відбувся від покарання, гримить скандал: "Лежав у психлікарні...".

Також Politeka писала, що Ківа знову осоромився дикими рухами в Раді, злили відео в мережу.