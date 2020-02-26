Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков остался не довольным учреждением "Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя"

Владимир Зеленский, президент Украины, на форуме Age of Crimea 2020 анонсировал введение новой памятной даты в Украине, которая получила название "День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя". В Кремле сразу отреагировали на это действие. Об этом сообщили РоссСМИ, передает Politeka.

Пресс-секретарь отметил, что это не отражает реального положения дел и причин, по которому жители Крыма решили уйти в состав РФ.

"Мы с такой формулировкой категорически не согласны, считаем, что это никоим образом не соответствует действительному положению дел вокруг Крыма", - заключил Песков.

Ранее мы сообщали, что российская пропагандистка Ольга Скабеева, которая часто озвучивает украинофобские заявления, вышла из себя из-за президента Украины Владимира Зеленского.

Одна из топ-пропагандистов Кремля бурно отреагировала на обещание президента Украины Владимира Зеленского официально сделать 26 февраля Днем сопротивления Крыма российской оккупации.

Сообщалось, что Крым и Донбасс вернуться в состав Украины в 2030 году.

Об этом в интервью Politeka Online заявил аналитик и эксперт по стратегии Владимир Стус. По его словам, российская пропаганда потерпела фиаско и "Украина будет".

"Стойкость Украины состоит в двух позициях: у нас смута заканчивается. Низшая точка пройдена - это 2014 год. Тогда Украина была болевой точкой для всего мира, а сейчас мы постепенно уходим с острия, мы уходим из максимальных экономических потрясений, мы уходим в плане бурных проблем в гуманитарной сфере", - считает аналитик.

По его словам в 2030 году Украина будет, но не будет монолитной и квитучей.

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