Общественный и политический деятель, певица Анастасия Приходько, которая во время Революции достоинства оставила карьеру в России и вернулась в Украину, упрекнула РФ

Она подчеркнула в интервью для издания Gazeta.uа, что без сожаления уехала из страны, которая напала на ее Родину.

"До этого я жила в России семь лет. Когда Крым оккупировали, я для себя решила, что больше в Россию не езжу. Чем дальше, тем больше я с Россией рвала. Отдала полученные там награды, потому что поняла, что доверять этой стране нельзя уже никогда. Поэтому для меня тема России закрыта", - подчеркнула она.

Кроме того, Приходько добавила, что тема России для нее сейчас неинтересна.

"Жаль только, что много времени я на нее потратила и не смогла понять раньше: Украина - это моя мать. А тема России мне даже не интересна. Пусть они там все перегрызутся. Пусть хоть вешаются. Мне безразлично. Сердце не екнет", - сказала она.

Также она рассказала о своей жизни в РФ и людях, которые там живут:

"Мне даже ночевать там не хотелось. В Москве люди мне виделись зашоренными. И они там все очень злые. Там никогда солнце не светит. Даже летом все-все серое. И люди какие-то серые, мрачные. Такое впечатление, что их клонировали всех. Вот есть элита, бомонд какой-то. А обычные люди - клоны такие ходят".

Напомним, Приходько излила душу о большом кризисе в семье: «были на грани…».

Как сообщала Politeka, певицы Анастасии Приходько больше нет, грядут перемены: «Коломойский за спиной…».

Также Politeka писала, что Приходько жестко высказалась об участии на «Евровидении» от России.