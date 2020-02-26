Топ-пропаганадист Кремля Владимир Соловьев нагло заявил, что считает Украину вором

Свои слова он пояснил тем, что Украина якобы "украла" власть у беглого экс-президента Виктора Януковича, действия которого дали России возможность развязать войну.

Этим аргументом он оправдал вторжение агрессора в Крым и его дальнейшую оккупацию. Неадекватными умозаключениями Соловьев поделился в эфире собственной программы "Воскресный вечер", которую транслируют на телеканале "Россия 1".

"Вы, конечно, воры. Вы украли у Януковича власть! Украли! Хотя от вас подписали соглашение с Януковичем в феврале! А вот дальше крымчане забрали себя от вас. Два миллиона крымчан, которых вы презирали и презираете! Два миллиона крымчан высказали свою волю!", - как обычно пропагандист бурно кричал, не давая вставить хоть слово украинским гостям студии.

После этого, Соловьев попытался отвлечь внимание россиян на другую тему, на ходу придумав очередной фейк, в лучшем духе пропагандистской идеологии Кремля. Так, он заявил, что среди украинцев якобы море желающих посетить аннексированный полуостров.

"В этом году миллион украинцев почти приедут отдыхать в Крым, и им наплевать на вашу болтовню! Потому что они знают, что Крым решил свою судьбу сам", - истерично подытожил один из главных шутов Путина, озвучивая обычную риторику россиян по поводу аннексированного Крыма.

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