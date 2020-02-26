В Кремле прокомментировали ситуацию с приглашением Владимира Зеленского на парад 9 мая, который пройдет в Москве

Ранее в России заявили, что планируют пригласить президента Украины в Москву на торжественный парад по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Однако до сих пор такого приглашения Зеленскому не поступало. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал этот факт, отметив, что Кремль еще не разослал приглашения всем мировым лидерам.

Он отметил, что Зеленскому действительно еще не отправляли приглашение, однако это не значит, что он его не получит, так как рассылка еще продолжается.

«Действительно, пока не направлялось приглашение президенту Зеленскому, продолжается рассылка приглашений, однако пока в отношении президента Украины точно не могу сказать», - заявил Песков.

Кроме того, он добавил, что ему нужно уточнить информацию о приглашении Зеленского.

О том, что Зеленский получит приглашение, ранее заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

«Президенту Украины будет направляться… У нас уже примерно 17 лидеров различных стран, именно лидеров, подтвердили официально свое участие в памятных мероприятиях в Москве 9 мая», - заявлял он еще в прошлом году.

Ранее о том, что Зеленский не получил приглашение от России, заявили в Офисе президента Украины. При этом сам Зеленский не уточнял, планирует ли он принять предложение от Путина.

Напомним, ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву на 9 Мая, если ей поступит такое приглашение.

По словам Рейнсалу, он крайне скептически относится к возможному визиту эстонского лидера в Россию.

Он также убежден в том, что в 1944 году во времена Второй мировой войны армия СССР оккупировала, а не освободила Эстонию. При этом само приглашение из России еще не поступало.

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