Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным

Разговор между президентами Украины и России состоялся в пятницу, 14 февраля. Как сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу украинского президента, политики обсуждали договоренности, достигнутые в рамках Нормандского саммита, который прошел 9 декабря прошлого года в Париже.

Отдельной темой разговора стала подготовка к новой встрече лидеров стран Нормандской четверки. Это может стать второй личной встречей Зеленского и Путина. При этом остается неизвестным, удалось ли президентам договориться по этому вопросу.

Кроме того, в разговоре была поднята тема освобождения пленных украинцев, которых удерживают в России, а также на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Зеленский и Путин также достигли соглашения: они оба признали, что Украине и России нужно активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский рассказал об отношениях с Владимиром Путином и перспективах дружбы двух стран во время своей поездки во Львовскую области.

Отметим, что впервые президенты встретились в Париже в начале декабря прошлого года, до этого общались только по телефону. Зеленский рассказал о том, какое впечатление у него осталось после переговоров.

"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что когда такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Вопреки всем данным разведки, мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну", - сказал Зеленский.

Украинский президент также дал понять, что, по его мнению, восстановление отношений между двумя странами на их прежнем, доконфликтном, уровне - это вопрос для будущих поколений.

"Время лечит раны. Для нынешнего поколения, я думаю, что самое сложное... Но Россия может сама этот вопрос сегодня начать решать. Если президенты сели за один стол и своим примером договорились, что, слушай, дальше так нельзя, достаточно, давай заканчивать войну. Я имею в виду именно этот уровень разговора: слушай, давай ты сам по себе, мы сами по себе. Но если у нас мир, то давай говорить о прагматических отношениях", - заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский не сдержался и выдал главную тайну отношений с Путиным.

Как сообщала Politeka, Зеленский предупредил Путина о последствиях атаки на Украину.

Также Politeka писала, что Путин пришел в бешенство из-за Зеленского: "Конфликт продолжается".