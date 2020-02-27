Президент России Владимир Путин утверждает, что Москва якобы имеет право на активы некоторых стран за рубежом

Об этом он заявил на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию этой страны.

По его словам, РФ, став правопреемницей СССР, взяла на себя обязательства по выплате долгов всех республик в обмен на эти активы.

"Мы, по-моему, только за Украину 16 млрд выплатили", – утверждает российский президент.

Он заявил, что все кредиты уже погашены, а активы за рубежом некоторые вновь образованные на бывшем пространстве Советского Союза государства так и не передали.

Отметим, до конца нынешнего президентского срока Путина остается четыре года, и многие уже начинают задаваться вопросом о преемнике главы Кремля, очевидно не доверяя институту выборов в России. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал, что вероятнее всего следующий президент РФ уже сейчас входит в состав правительства.

Так, на днях в России наделал шуму визит нового премьер-министра страны Михаила Мишустина в одну из больниц Кургана. Глава правительства РФ оказался недоволен увиденным и сделал жесткое заявление, в котором рассказал, что в таких условиях невозможно работать и лечиться.

Многие увидели в действиях премьера схожие черты с поведением Путина. В то же время, Журавлев напомнил, что у Мишустина есть одна слабость: он был чиновником, а не политиком, а значит ему нужно продолжать нарабатывать имидж, соответствующий крупному политику. Эксперт считает, что в этом могут помочь поездки по регионам страны и знакомство с местной спецификой.

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