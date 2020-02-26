Преемник Владимира Путина скорее всего уже входит в состав нынешнего российского правительства

До конца нынешнего президентского срока Путина остается четыре года, и многие уже начинают задаваться вопросом о преемнике главы Кремля, очевидно не доверяя институту выборов в России. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал, что вероятнее всего следующий президент РФ уже сейчас входит в состав правительства.

Так, на днях в России наделал шуму визит нового премьер-министра страны Михаила Мишустина в одну из больниц Кургана. Глава правительства РФ оказался недоволен увиденным и сделал жесткое заявление, в котором рассказал, что в таких условиях невозможно работать и лечиться.

Многие увидели в действиях премьера схожие черты с поведением Путина. В то же время, Журавлев напомнил, что у Мишустина есть одна слабость: он был чиновником, а не политиком, а значит ему нужно продолжать нарабатывать имидж, соответствующий крупному политику. Эксперт считает, что в этом могут помочь поездки по регионам страны и знакомство с местной спецификой.

«Если выборы произойдут в 2024 году, наверное, он сможет стать президентом», - считает Журавлев.

В то же время, он признался, что не стал бы сбрасывать со счетов и бывшего премьера Дмитрия Медведева, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Ранее мы писали о том, что Путин сейчас готовит конституционные изменения, чтобы его преемникам было сложно вернуть аннексированный Крым.

Об этом заявила экс-заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

По ее словам, конституционные изменения, которые сейчас готовит Кремль, и которые должны позволить РФ игнорировать решения международных судов, касаются исключительно Крыма.

"Я считаю, что этой реформой Путин закладывает некое "завещание" для преемников о том, что Крым нельзя отдавать", - отметила Зеркаль.

Она добавила, что российский лидер понимает, что он не вечный, хоть и пытается казаться таким себе "кощеем бессмертным".

Напомним, Путин смирился с неизбежным уходом, стало известно о завещании.

Как сообщала Politeka, Путин расправился с куратором Донбасса Сурковым, в Кремле переполох.

Также Politeka писала, что Путин рискует повторить судьбу Каддафи: президент РФ впопыхах готовит "отступление".