Брат третьего президента Украины Виктора Ющенко, депутат Верховной Рады трех созывов Петр Ющенко лишен степени доктора наук за плагиат в диссертации

Об этом сообщила пресс служба Министерства образования и науки.

Аттестационная коллегия МОН отменила решение Ученого совета о присуждении Ющенко Петру Андреевичу степени доктора исторических наук по специальности "История Украины".

Согласно решению комиссии, диссертации Петра Ющенко на тему "Киеворуськое наследие в исторической памяти украинского общества (XII - начало XXI вв.)" "Не соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям, не содержит авторских научных положений и научно обоснованного результата в области исторической науки, решает важную научную или научно-прикладную проблему, содержит текстовые заимствования (Плагиат - ред.) и некорректные ссылки".

Защитил докторскую диссертацию он в сентябре 2019 году в Национальном педагогическом университете имени Драгоманова.

Отметим, на этом же заседании аттестационная комиссия лишила еще двух человек - Донник Татьяну и Деревянко Инна - степени кандидатов наук.

Отметим, украинцев возмутила такая ситуация.

«Привлечь к ответственности, тех дуполизив, что дали доктора», «Так всегда !!! Чем более коррумпирована страна, тем больше докторов, кандидатов и "проффесор". Яркий пример - проффесор Янукович», «Что не дали взяток? Таких "дохтора", "кандидатов", "прохфесоров" развелось хоть отбавляй. И это правда. Большинство этих работ покупалась, как и дипломы о высшем образовании. А наша наука на нуле. Комиссия начала пусть проведет аттестацию всех этих "ученых" то будет толк. А то эти "преподаватели" обдирают студента как мокрую куру. Становится противно», - пишут в сети.

Напомним, бывшая жена Ющенко решила подзаработать: «дорого и с блеском».

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