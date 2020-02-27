Третий президент Украины Виктор Ющенко заявил, что Юлия Тимошенко и Виктор Янукович "сапоги одной пары"
Такое заявление он сделал в интервью для Украинской правды. На вопрос журналиста, почему Ющенко не поддержал Тимошенко в 2010-м, когда она была соперником Януковича на президентских выборах, он ответил:
"А за что поддерживать Тимошенко? Тимошенко и Янукович - это две проблемы одного сорта. Это два сапога из одной пары".
Ющенко пояснил, что как президент сделал все возможное, он не поддерживал на выборах в 2010 году ни Януковича, ни Тимошенко, поэтому не понимает, какие претензии могут быть именно к нему. По его мнению, ни Янукович, ни Тимошенко не являлись хорошим вариантом для Украины.
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"Я не считал, что Янукович - это план для Украины. Я не считал, что Тимошенко - это план для Украины. В чем моя вина? Как президент я обеспечил честные выборы, где 14 миллионов с одной стороны голосовали, как они хотели, и с другой стороны. Вы голосовали так, как вы хотели? Какая у вас претензия к президенту? Президент сделал свою миссию", - добавил экс-президент Украины.
Также ранее сообщалось, что во время заседания Верховной Рады произошел скандал из-за законопроекта о рынке земли.
Депутаты от фракции ОПЗЖ и "Батькивщины" пытались заблокировать трибуну и президиум.
Во время перепалки лидер "Батькивщины" Юлия Тимошекно не только заняла место спикера, Дмитрия Разумкова, но и вырвала из его рук микрофон. В результате депутат поранилась, а кадры с инцидентом разлетелись по сети.
Напомним, соратницу Тимошенко поймали на горячем прямо в Раде, позорное видео.
Как сообщала Politeka, Тимошенко изменила внешность после скандала с Зеленским: "взялась за старое".
Также Politeka писала, что Зеленский набросился на Тимошенко и получил оплеуху.