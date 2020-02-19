В мережі вибухнув гучний скандал через українського парламентаря, яка на робочому місці вирішила пограти на телефоні

Як повідомляє Politeka, кадри були розміщені на Youtube (Щоб подивитися - проскрольте вниз).

Так, мова йде про народного депутата від фракції «Батьківщина» Анжеліки Лабунської. Під час розгляду проекту закону про землі, жінка вирішила пограти на смартфоні в ігри. Це потрапило на камеру журналіста Олексія Липовецького.

Сама народний депутат при цьому робила вигляд, що інтенсивно працює, прикриваючи телефон рукою.

«Я розумію, що раніше це було просто не показували, а зараз це вже за..бало. Це така культура праці у депутатів. Якщо я буду грати в ігри на роботі мене виженуть, а цим нас*ать - вони безвідповідальні і з них ніхто не питає. Упирі», «Реформа - "Країна в смартфоні» «Перетрудилась, бідолаха», «Тренується в військово-економічну стратегію», «на кількість металевий. лом в дупло 2 метри», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що голову фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давида Арахамию спіймали на небезпечному порушення правил дорожнього руху (ПДР) в Києві.

Відповідне оприлюднили відео в YouTube активісти "ЗупиниЛося".

Арахамія перебігав дорогу на червоне світло світлофора.

"Так, на червоне світло. Я вибачаюся, але дуже потрібно бігти. Я своє життя ставлю під загрозу, особисте, бачили. Але я постараюся відкоригувати свою поведінку в інших питаннях. Ну, а що робити?" - пояснив свою поведінку нардеп.

Нагадаємо, скандал з листуванням Ківи й Жиріновського отримав продовження: добралися навіть до Путіна.

Як повідомляла Politeka, ветеран АТО розкрив деталі бійки з нардепом в центрі Києва.

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