Бывший серый кардинал Кремля Владислав Сурков имеет примитивно-пещерное представление об Украине

Подобное мнение в своем Telegram озвучил журналист и блогер Денис Казанский, передает Politeka.net.

В частности, Казанского удивило, как российский топ-чиновник, который годами курировал украинское направление, так и не смог понять Украину.

"Удивительно, что у российского чиновника, который годами отвечал за украинское направление такое примитивно-пещерное представление об Украине. Сурков же не какой-то деревянный дурак, типа Шойгу. Он интеллектуал, что признано даже его врагами. И вдруг выясняется, что понимание Украины у него на уровне какого-то мракобеса-черносотенца из ХІХ века", – написал журналист в своем Telegram.

По его словам, как только поднимается украинский вопрос, то даже утонченные мыслители начинают "изрыгать" пропагандистские тезисы об Украине.

"Когда-то Владимир Винниченко сказал, что российский демократ заканчивается там, где начинается украинский вопрос. Теперь мы видим, что там же заканчивается и российский интеллектуал. Стоит только завести разговор об Украине, как самый утонченный российский мыслитель становится на четвереньки и начинает изрыгать тезисы из черносотенных брошюр", – не сомневается он.

Подытоживая, Денис Казанский добавил, что из-за незнания Украины и ее народа Российская Федерация окончательно потеряла нашу страну.

"Не удивительно, что с таким представлением об Украине, Кремль здесь все про*рал вчистую и напрочь. С этим нам просто удивительно повезло. Будь во главе РФ не темные мракобесные фашисты, а чуть более здравомыслящие и расчетливые люди, нам бы пришлось куда тяжелее", – резюмировал журналист.

Ранее мы рассказывали о том, что экс-советник Путина Владислав Сурков после увольнения оскандалился заявлением по Украине. В частности, бывший серый кардинал Кремля заявил, что "Украины как таковой не существует, а есть только украинство".

"Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра "Самостийна Украйна" есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет, или пока еще нет?" – язвительно заявил Сурков.

Он также добавил, что якобы Украина всегда доставляла проблемы России.

"Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным. То атаман Полуботок подведет, то западенцы к Гитлеру переметнутся. Принуждение силой к братским отношениям — единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой", – заключил бывший помощник Путина.

Напомним, Путин избавился от "правой руки" ради новой стратегии по Украине, раскрыты детали.

Как сообщала Politeka, отставка Суркова больно ударит по Украине, всплыл коварный план Путина.

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