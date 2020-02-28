Президент РФ Владимир Путин окончательно закрыл для себя вопрос оккупированного Крыма

Подобное мнение озвучил российский политолог Дмитрий Орешкин, передает Inforesist.

По его словам, Владимир Путин хочет остаться в истории как "собиратель российских земель", поэтому вопрос о возвращении оккупированного Крыма для него закрыт.

Вместе с тем, в обсуждении возможного возвращения ОРДЛО Владимир Путин готов демонстрировать гибкость.

"Крым – это исключено. Иначе зачем все это надо было затевать? Путин хочет остаться в памяти как собиратель российских земель. Вот он собрал всякие клочки, типа Южной Осетии, Абхазии, Крыма. Крым – вопрос не обсуждается, с точки зрения Путина", – заявил политолог.

Что касается Донбасса, как уверяет Дмитрий Орешкин, то глава РФ готов идти на диалог или как минимум демонстрировать готовность к диалогу.

"Как-то уступить, потом как-то наступить. Во всяком случае, здесь есть о чем говорить. Желательно, конечно, говорить бесконечно и безрезультатно, но говорить и демонстрировать готовность к диалогу", – прогнозирует эксперт.

Дмитрий Орешкин также связывает с этим и увольнение так называемого серого кардинала Кремля Владислава Суркова, который, по мнению политолога, имеет слишком жесткий для официального Киева имидж.

"Теперь ему нужен другой человек, который, как раз, и есть переговорщик, составитель разного рода схем, проектов. Козак устраивал такие ходы в Приднестровье. Его потом там обыграли так, что он оказался ненужным, но в принципе вот такой долгосрочный, бесконечный, демонстративный переговорный процесс – это как раз то, что нужно сейчас Путину", – резюмировал Орешкин в общении с собеседниками.

Ранее мы рассказывали, что Владислав Сурков поплатился за свои слова об Украине. По словам журналиста Дениса Казанского, Сурков имеет примитивно-пещерное представление об Украине.

"Удивительно, что у российского чиновника, который годами отвечал за украинское направление такое примитивно-пещерное представление об Украине. Сурков же не какой-то деревянный дурак, типа Шойгу. Он интеллектуал, что признано даже его врагами. И вдруг выясняется, что понимание Украины у него на уровне какого-то мракобеса-черносотенца из ХІХ века", – написал журналист в своем Telegram.

По его словам, как только поднимается украинский вопрос, то даже утонченные мыслители начинают "изрыгать" пропагандистские тезисы об Украине.

Напомним, Путин избавился от "правой руки" ради новой стратегии по Украине, раскрыты детали.

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