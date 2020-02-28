Дальнейшая судьба премьер-министра Алексея Гончарука решалась на срочном заседании в Офисе президента Украины

Об этом пишет Страна, ссылаясь на свои высокопоставленные источники.

Известно, что вчера, 27 февраля, глава государства Владимир Зеленский собрал совещание в ОПУ, на котором также был поднят вопрос о возможной отставке Алексея Гончарука с должности главы правительства.

Отмечается, что помимо президента Владимира Зеленского в ней приняли участие Дмитрий Разумков, Арсен Аваков, Андрей Ермак, Сергей Шефир и Кирилл Тимошенко.

"На повестке, помимо прочего, была судьба правительства и премьера. По итогу решили пока вопрос отставки Гончарука отложить, поставив на паузу", – подчеркнул высокопоставленный источник.

Но при этом не уточняется, будут ли иметь место другие перестановки в Кабинете министров, а соответствующую информацию пообещали озвучить в ближайшее время.

Также источник добавил, что срочное совещание в Офисе президента продолжалось несколько часов. Затем Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак поехали в Кабинет министров для проведения важных переговоров непосредственно с Гончаруком.

Ранее мы сообщали, что Алексей Гончарук прокомментировал слухи о своем грядущем увольнении и рассказал, готов ли извиниться за космические зарплаты своих министров.

«Я сколько себя помню – меня увольняют. Правительство работает в обычном режиме. Для меня привычно появление подобной информации в СМИ. Никаких заявлений я не писал, с президентом подобных тем не обсуждал», - подчеркнул премьер.

При этом он признал, что встречался с Сергеем Тигипко, который, по сообщениям СМИ, может занять его место.

«Господина Тигипко я видел, я с ним встречался, как и со многими другими. Я за последний месяц посмотрел около 20 человек. Нам нужно усиление советниками, возможно, на какую-то должность в правительстве», - добавил он.

Напомним, новым премьером может стать чиновник времен Януковича, украинцы взбесились.

Как сообщала Politeka, Гончарук после двойных платежек посоветовал торговать оружием и не только.

Также Politeka писала, что Гончарук порешает: Зеленский с СНБО пошел на кардинальные меры из-за карантина в Украине.