Сторонники экс-президента Петра Порошенко устроили пикет под зданием Государственного бюро расследований

Об этом стало известно из украинских Телеграмм-каналов. Люди, собравшиеся под стенами ГБР, окружили нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, который вышел из здания. Они кричали «Ганьба», "Стой" и «Черт», свистели и пытались добраться до него. Отметим, что депутата взяла в свое кольцо полиция, которая провела его к автомобилю.

Как рассказал сам депутат, он прибыл в ГБР по делу, которое не связано с допросом Петра Порошенко.

Напомним, что сегодня, 28 февраля, Порошенко прибыл на допрос в ГБР. Он приехал в бюро в сопровождении своих адвокатов. К тому времени под зданием уже собрались однопартийцы пятого президента и его сторонники.

Как заявил Порошенко, суд якобы постановил закрыть дело о назначении судей, в котором он фигурирует. Адвокат Порошенко Игорь Головань отметил, что сегодняшний допрос будет касаться именно этого дела.

Тем временем, в ГБР подготовили ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко, который систематически не являлся на допросы.

Добавим, что Петр Порошенко фигурирует сразу в нескольких расследованиях ГБР, в том числе в деле о возможной государственной измене во время подписания Минских соглашений. Это расследование стартовало в декабре 2019 года.

Последний раз Петр Порошенко приезжал на допрос в бюро 24 января 2020 года, а в феврале суд разрешил использовать силовой привод политика на допрос, так как он их игнорировал.

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