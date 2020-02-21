Київський суд дозволив силовикам привести на допит експрезидента України Петра Порошенка силою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на telegram-канал Pavlovsky News.

«Суд дав добро на примусовий привід для допиту Порошенка в Держбюророзслідувань. Час в постанові зазначено 28 лютого 14:00», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що в самому рішенні суду зазначається, що Порошенка допитуватимуть як свідка.

Не менш важливим виглядає факт, що колишній президент України 30 разів ігнорував повістки на допит, які приходили йому від Державного бюро розслідувань. Він є фігурантом 12-ти кримінальних проваджень.

Як повідомлялося раніше, колишній президент України Петро Порошенко втрачає вплив перед місцевими виборами в Україні. Про це повідомляє Телеграм-канал "Легітимний" з посиланням на свої джерела.

"Порошенко почав критично втрачати вагу в регіонах. Джерело пояснює це тим, що, чим ближче вибори, тим більше регіональної еліти буде відмовлятися від бренду «Євро Солідарності». Багато хто вже почали масово ходити по іншим політичним проектам і намагатися «працевлаштуватися»", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що п'ятий президент України 24 січня нарешті таки з'явився на допит в ГБР, але він закінчився скандалом.

В самому приміщенні ДБР Порошенко в оточенні своїх прихильників, що обступили його зі всіх сторін, кричав у бік співробітників Держбюро "поплічники Януковича!" і "Хто буде вірити Державному бюро розслідувань після таких кроків?" Мова про недавнє призначення на посаду заступника директора ДБР одного з колишніх адвокатів експрезидента Віктора Януковича Олександра Бабікова.

Потім Порошенко, не приховуючи емоцій, накинувся на охоронців ДБР: "Вам має бути соромно: ві не є поліцейські, і ви не є українці"

Нагадаємо, штурм клубу Порошенка: експрезидент в кроці від арешту, «ніхто не знає, де знаходиться…».

Як повідомляла Politeka, Порошенко догрався, увірвалися силовики: скоро вирок.

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