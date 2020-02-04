Тепер для цього не потрібно рішення суду!

Національний банк України прийняв доленосне рішення, силовики отримають доступ до банківської таємниці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу відомства.

Так, тепер співробітники СБУ, ДБР, НАБУ, Нацполиции, прокуратури та інші зможуть отримати доступ до банківської таємниці без дозволу суду. Мова йде про закон «Про внесення змін в деякі законодавчі акти України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за придбання таких активів».

«Державні органи, зазначені в пунктах 3, 3-1 і 3-2 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включно з інформацією про контрагентів, навіть якщо їх рахунки відкриті в інших банках», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, в НБУ зазначили важливі моменти щодо ринку іноземних валют в новому 2020 році.

Про це йдеться в YouTube-відео з інтерв'ю глави НБУ Якова Смолія для проекту "КРИМ". Зокрема експерт зазначає, що можуть бути різні сценарії, але, найімовірніше той, що істотних провалів гривня не зробить - Національний банк України не очікує, що курс гривні щодо іноземних валют знизиться в якихось істотних межах:

«Говорити про те, що буде істотне ослаблення гривні в майбутні періоди, мабуть, не потрібно». На ринку України в кінці 2019 року пропозицію валюти було істотним, що і вплинуло на її вартість - все пов'язано з об'ємними інвестиціями іноземних суб'єктів в боргові цінні папери уряду.

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