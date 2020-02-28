Верховная Рада Украины соберется на внеочередноую пленарную сессию в среду, 4 марта из-за премьера Алексея Гончарука

На сессии должны рассмотреть "кадровые вопросы". Созвана Рада в соответствии с распоряжением главы парламента от 28 февраля по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Начнется заседание в 16.00. Об этом пишет "Обозреватель".

Сообщается, что по неподтвержденной информации, будут перестановки в Кабмине. Возможно, отправят в отставку премьера Алексея Гончарука. Также могут рассмотреть вопрос об увольнении главы НАБУ Артема Сытника.

В телеграмм-каналах появилась информация, что президент выступит с критической речью. Она будет в стиле "Голобородько".





Также появилось сообщение в пресс-службе Офиса Президента Украины. Там подтвердили ифнормацию, что Разумков по просьбе Зеленского собирает Раду. В заявлении добавлено, что будут включены вопросы связанные с Кабмином.

Ранее мы сообщали, что возможное назначение Сергея Тигипко на должность премьер-министра будет фатальным для Зеленского.

Об этом в программе «Не добрый вечер» заявил телеведущий Игорь Лесев:

«Формально, нас сейчас пытаются изнасиловать. Впихнуть невпихуемое. Назначить Сергея Тигипко премьер-министром. Тигипко персонаж очень странный в нашей истории и во многом роковой. Я вот до сих пор уверен, назначь Кучма именно его преемником, а не Януковича, история нашей страны сложилась бы по-другому", - сказал телеведущий.

Сообщалось, что дальнейшая судьба премьер-министра Алексея Гончарука решалась на срочном заседании в Офисе президента Украины.

Известно, что вчера, 27 февраля, глава государства Владимир Зеленский собрал совещание в ОПУ, на котором также был поднят вопрос о возможной отставке Алексея Гончарука с должности главы правительства.

Отмечается, что помимо президента Владимира Зеленского в ней приняли участие Дмитрий Разумков, Арсен Аваков, Андрей Ермак, Сергей Шефир и Кирилл Тимошенко.

Напомним, Игорь Лесев раскрыл, почему Зеленский не увольняет профана Гончарука

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