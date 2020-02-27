Ситуацию с коронавирусом в Украине будут скрывать власти, как это было проделано во время трагедии на Чернобыле

Об этом заявил журналист Андрей Пальчевский в комментарии одному из украинских телеканалов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«В нашей стране, я вас уверяю, будет сделано все, что было так прекрасно испытано в 1986 в Чернобыле. Я ответственно заявляю, что будет проводиться тактика по скрытию реальных результатов. Просто, таким образом, было придумано с самого начала», - отметил он.

Пальчевский уточнил, что болезнь уже распространилась на все шесть континентов, кроме Антарктиды.

«Во-вторых, об Италии говоря. Чтобы у нас появилась надежда, надо поступать как они. Например, в Италии в один день закрыли школы, театры. Как вы знаете - не играют в футбол, не ездит общественный транспорт», - уточнил он.

Ранее мы писали, что Андрей Пальчевский записал небольшое видео на своей странице в фейсбук.

«Карантины в Италии, а ведь еще день назад все было «под контролем» – кому верить????», – подписал он свое обращение к пользователям сети.

Журналист объяснил, что пока китайцы за пять дней успевают построить завод и выпускают 250 тысяч масок в день, итальянцы окружили маленькие городки числом 12 или 13. Около 600 человек уже в карантине, а войска привлекаются для того, чтобы люди не шатались просто так.

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