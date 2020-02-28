"Я очень поддерживал кандидата Зеленского, и очень как-то поменялся к президенту Зеленскому..."

Андрей Пальчевский объяснил, почему упал рейтинг президента Владимира Зеленского

Об этом он заявил в эфире программы «Народ проти». (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

«Результаты наших, я их называю «фальшивомонетчики медиаэфира», это те, кто рейтинги придумывает… Они, понимаете, они, как астрологи проплаченные делают рейтинг в пользу того или другого», - сказал он.

Пальчевский считает, что недавно обнародованные рейтинги президента не соответствуют действительности.

«Неудобно как-то получилось. Неудобно получилось с тем, что рейтинги президента Владимира Зеленского... которого, если вы не знаете, я очень поддерживал кандидата Зеленского, и очень как-то поменялся к президенту Зеленскому. Потому что как-то так случилось, что совпадения между программой кандидата Зеленского, и президента Зеленского… Точнее, между главными точками этой программы так и не появились», - отметил он.

Журналист добавил, что невыполненные обещания могут сыграть злую шутку с теми, кто их давал

«Это неважно при ком это все началось. Главное – кто больше всех обещал это исправить. Он то и ответит за всех, как это всегда бывает. Это закон жизни», - заявил Пальчевский.

Как сообщалось, рейтинг президента Владимира Зеленского постепенно падает, парламенту и правительству украинцы уже не верят.

Центр Разумкова провел опрос украинцев и узнал, насколько украинцы доверяют власти Украины. Владимиру Зеленскому в феврале доверяли 51,5% граждан. Самым высоким рейтинг президента был в сентябре - тогда ему верили 79%. Не верили 13,5%. Не верят уже в феврале 41%.

Верховной раде в сентябре прошлого года доверяли 57%, а 25% не доверяли. Сейчас этот показатель составляет 28% и 65% соответственно.

Правительству в сентябре доверяли 57% украинцев, а не верили - 22%. В феврале 28% только доверяют, а 64,5% нет.

Напомним, Пальчевский сделал замечание Зеленскому: «при всей любви к конкретному олигарху, надо же…».

Как сообщала Politeka, Пальчевский разоблачил Зеленского и Ко: "Трюк обернулся позором".

Также Politeka писала, что Пальчевский рассказал об особенности Зеленского: «он никогда не бросает подлецов».