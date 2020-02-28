Андрей Пальчевский объяснил, почему упал рейтинг президента Владимира Зеленского
Об этом он заявил в эфире программы «Народ проти». (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)
«Результаты наших, я их называю «фальшивомонетчики медиаэфира», это те, кто рейтинги придумывает… Они, понимаете, они, как астрологи проплаченные делают рейтинг в пользу того или другого», - сказал он.
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Пальчевский считает, что недавно обнародованные рейтинги президента не соответствуют действительности.
«Неудобно как-то получилось. Неудобно получилось с тем, что рейтинги президента Владимира Зеленского... которого, если вы не знаете, я очень поддерживал кандидата Зеленского, и очень как-то поменялся к президенту Зеленскому. Потому что как-то так случилось, что совпадения между программой кандидата Зеленского, и президента Зеленского… Точнее, между главными точками этой программы так и не появились», - отметил он.
Журналист добавил, что невыполненные обещания могут сыграть злую шутку с теми, кто их давал
«Это неважно при ком это все началось. Главное – кто больше всех обещал это исправить. Он то и ответит за всех, как это всегда бывает. Это закон жизни», - заявил Пальчевский.
Как сообщалось, рейтинг президента Владимира Зеленского постепенно падает, парламенту и правительству украинцы уже не верят.
Центр Разумкова провел опрос украинцев и узнал, насколько украинцы доверяют власти Украины. Владимиру Зеленскому в феврале доверяли 51,5% граждан. Самым высоким рейтинг президента был в сентябре - тогда ему верили 79%. Не верили 13,5%. Не верят уже в феврале 41%.
Верховной раде в сентябре прошлого года доверяли 57%, а 25% не доверяли. Сейчас этот показатель составляет 28% и 65% соответственно.
Правительству в сентябре доверяли 57% украинцев, а не верили - 22%. В феврале 28% только доверяют, а 64,5% нет.
Напомним, Пальчевский сделал замечание Зеленскому: «при всей любви к конкретному олигарху, надо же…».
Как сообщала Politeka, Пальчевский разоблачил Зеленского и Ко: "Трюк обернулся позором".
Также Politeka писала, что Пальчевский рассказал об особенности Зеленского: «он никогда не бросает подлецов».