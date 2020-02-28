Вспышке коронавируса не нужно удивляться, в этом нет ничего нового, ведь болезнь открыли еще в прошлом веке

Как сообщает Politeka, об этом заявил журналист Андрей Пальчевский во время эфира на одном из украинских телеканалов.

«Прошла информация, что кошка в Гонконге тоже могла являться переносчиком вируса и если кто-то помнит недавнюю вспышку Эболы, а это тоже коронавирус. Коронавирус – это не что-то новое. Его нашли еще в средине 60-х годов прошлого века. И некоторые из них стали печально знаменитыми – особенно коронавирус», - отметил он.

Особенно удивительной, по словам Пальчевского, является реакция украинцев, когда кто-то из них заболел.

«Мы не поднимаем никаких важнейших вопросов. А именно - как относится к людям, которые чувствуют себя хуже, и, тем не менее, как говорят в народе, припираются на работу. Ведь абсолютно правильно поступает тот руководитель, который моментально отправляет этих людей домой. И можно при этом выплачивать зарплату. Ведь было же сказано, что четко и скрупулезно выплачиваются и оплачиваются бюллетени и тому подобное», - уточнил он.

Похожие вспышки, утверждает журналист, происходили и раньше. При этом до сих пор к тем явлениям остался ряд вопросов.

«До сих пор мы не знаем о вирусе испанке 1918 года, который выкосил от 50 до 100 млн человек. Остался в воздухе один вопрос – каким образом заболели люди, которые находились на маленьких тихоокеанских островах, где в племенах также были выкошены десятки сотен тысяч жизней. Толи это были рыбы, или вода, птицы или споры? А может летучие мыши?» - подчеркнул он.

Пальчевский считает, что в Украине вопрос борьбы с коронавирусом обстоит достаточно странно.

«Борьба с вирусом в нашей стране напоминает султанат. Как первое лицо захочет – так и будет. Если захотел Порошенко сделать Луценко генпрокурором – за один день поменяли законы и сделали его главой ГПУ. Потому что Порошенко нужен был там свой дружбан. Хотите сказать, что у Зеленского не хватило бы дня, чтобы решить этот вопрос? Сможет. Вопрос в том, захочет ли? Это большой вопрос, потому что руководитель государства окружил себя, с точки зрения медицины, абсолютно не квалифицированными людьми. За исключением тех, кого похватали в последний момент», - рассказал он.

По словам Пальчевского, сейчас в медицине находятся «дружбаны, которые были в старой жизни».

«Почему люди, не имеющие не то, чтобы медицинского образования, а хотя бы медицинской эрудиции, даже с точки зрения борьбы с эпидемией. С точки зрения проведения реформ. Почему они стали близки к принятию решений? Просто потому, что были дружбанами по старой жизни. Это ужасно. Эта кадровая политика. Я предупреждал, что Зеленского могут погубить несколько проблем: не посадка в тюрьму, что уже состоялось и вызвало бурю эмоций. Лишение народа народовластия – референдумов, которые он обещал. И самое главное – медицина. Потому что это касается всех нас. Нас бросают один на один с болезнью», - отметил он.

Напомним, Пальчевский сделал замечание Зеленскому: «при всей любви к конкретному олигарху, надо же…».

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