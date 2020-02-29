Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что в Кремле намерены продвигать идею федерализации Украины

Об этом министр рассказал в интервью телеканалу "Украина 24", пишет Politeka.net. По его словам, новый куратор украинского направления Дмитрий Козак может продавливать идеи федерализации. Он напомнил, что Козак известен своей работой в Приднестровье, где он пытался урегулировать вопросы между Молдовой и самопровозглашенной республикой. По словам Пристайко, Козак никоим образом не помог реинтегрировать Приднестровье в Молдову.

Глава МИД Украины отмечает, что украинскую сторону не устраивает оригинальный план Козака, который продвигает Россия в качестве компромисса. Он объяснил, что пока рано оценивать, насколько Козак на этой должности будет лучше Владислава Суркова.

«Я не хотел бы, чтобы мы, прекратив войну, что является нашим первым приоритетом, все же перешли ко второму этапу плана Козака - это полная дезинтеграция и толчок в сторону федерализации. Это нас абсолютно не устраивает», - подчеркнул Пристайко.

Как известно, не так давно президент России Владимир Путин сменил человека на посте ответственного за украинское направление. Как известно, Владислав Сурков, который занимал пост до недавнего времени, был идеологом гибридной войны с Украиной. Кроме этого, его называли куратором самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

Новый кремлевский куратор Дмитрий Козак якобы будет пытаться вернуть Донбасс в Украину любой ценой, при этом повесив на Украину расходы по восстановлению территорий. Кроме этого, эксперты прогнозируют, что в ближайшее время политические силы, ориентированные на Москву, будут существенно усиливать свои позиции.

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