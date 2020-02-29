Президент Владимир Зеленский не поедет в Москву на 9 мая

Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире канала «Украина 24», пишет Рoliteka.net. По его словам, позиция украинской власти остается прежней, то есть - праздновать 9 мая никто не будет.

"Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должны идти празднования", - подчеркнул Пристайко.

Далее глава МИД сообщил, что 9 мая должно праздноваться, только потому, что 75 лет, если не считать шесть лет войны в Украине, континент находится в относительном мире.

Депутат Зеленского Максим Бужанский раскритиковал Пристайко, ведь по его мнению дела обстоят иначе. Во-первых Владимир Зеленский не посетит парад в Москве, потому как аннексирован Крым, а во-вторых - идет война на Донбассе. Именно это важно, а не причина, которую высказал Пристайко мол "вся Европа отмечает как-то иначе".

Стоит отметить, что депутаты ОП «За жизнь» во главе с Вадимом Рабиновичем заявили, что отправятся в Москву 9 мая. Политик давно предлагал отправить делегацию парламента на парад Победы в РФ, оправдывая это тем, что отцы и деды рядом воевали, и нам велели.

Напомним, в Кремле прокомментировали ситуацию с приглашением Владимира Зеленского на парад 9 мая.

До сих пор приглашения на парад украинскому президента не поступало. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал этот факт, отметив, что Кремль еще не разослал приглашения всем мировым лидерам.

Он отметил, что Зеленскому действительно еще не отправляли приглашение, однако это не значит, что он его не получит, так как рассылка еще продолжается.

Ранее мы писали, что президент страны-агрессора Владимир Путин в интервью пропагандистам заявил, что Украина и Российская Федерация могут договориться о дружбе.

По словам российского гаранта, существует якобы вероятность того, что он сможет договориться с Владимиром Зеленским о мире.

При этом Путина не устроила последняя позиция Владимира Зеленского, по поводу возможного пересмотра Минских соглашений.

Напомним, новый масштабный обмен пленными с РФ: украинцам озвучили важную дату.

Как сообщала Politeka, Кремль потребовал от Зеленского пойти на невозможные уступки: "президент Украины лишается...".

Также Politeka писала, что Путин резко изменил тактику по Украине и пошел в наступление: "пытается присоединить...".