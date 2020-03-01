Председатель ВР Дмитрий Разумков созвал внеочередное пленарное заседание парламента

На сайте Верховной Рады обнародована повестка дня внеочередного пленарного заседания парламента 4 марта, которую созывает Дмитрий Разумков.

Как отмечается на сайте ВР, на внеочередном заседании запланировано рассмотрение шести вопросов.

В частности, планируется рассмотреть:

проект закона об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях (№ 3003);

проект закона о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения» закона «О национальной безопасности Украины» касательно вступления в силу положений относительно главнокомандующего Вооруженных сил Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил), (№ 3015 );

проект закона о ратификации Рамочного договора между правительством Украины и правительством Франции об официальной поддержке усиления морской безопасности и охраны (№ 0025);

проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием закона «О предотвращении коррупции» (второе чтение) (№ 2500).

Кроме того, депутаты должны рассмотреть вопрос о Кабинете министров, а также о деятельности Министерства внутренних дел, Службы безопасности, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, Офиса генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

Также ранее сообщалось, что 28 февраля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное пленарное заседание парламента на среду, 4 марта, на 16:00.

В Офисе президента сообщили, что глава государства обратился к спикеру с просьбой заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов. В то же время председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что депутаты также будут рассматривать кадровые изменения в составе правительства.

Напомним, пристыженный Разумков рассказал «Слугам», что о них думают украинцы.

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