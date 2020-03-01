В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, касающийся надругательства над военнослужащими ВСУ, военной формой или военными знаками отличия

Инициаторами законопроекта №3102, который появился на сайте парламента, стали не только депутаты "Слуги народа", но и из других фракций. Согласно документу, в настоящее время часто звучат оскорбления в адрес украинских военных, и подобное возмутительно и неприемлимо.

Так, публичное надругательство над военными ВСУ и их формой предлагается карать штрафом в размере 850 гривен, или общественными работами на срок от 60 до 240 часов.

Совершение надругательства в дни памяти героев украинского-российской войны, или других важных для украинской армии дат, может привести к аресту сроком до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Ранее мы сообщали, в 2020 продолжится официальный план государства по повышению пенсий военным (начался в 2018-м). Так, в нынешнем году размер выплат планируется увеличить на 50%. Если перевести проценты в конкретные суммы, то средняя пенсия украинского военного пенсионера должна «взлететь» на 3000 гривен выше от базового значения (100%).

Кроме пенсионных выплат, категория военнослужащих получает ряд других привилегий от государства, которые также планируется прогрессивно менять. Речь идет о льготах. Коммуналку защитники оплачивают только наполовину, другие 50% затрат берет на себя государство. Также предусмотрено, что бесплатную медицину, в том числе и протезирование, госпитализацию, диагностику, сдачу анализов, военные пенсионеры получают вне очереди. При необходимости, представители рассматриваемой категории населения могут также вне очереди получить бесплатное жилье.

Напомним, 23 февраля (День защитника Отечества, который упразднили в Украине, но продолжают отмечать в России) украинцы вышли из себя, устроив жаркие баталии в соцсетях. Люди до сих пор привыкают к отмене этого праздника, а для тех, кто проходил службу в советское время - это стало настоящим испытанием. Многие пользователи продолжают публиковать поздравления на своих страничках, игнорируя закон о декоммунизации, за что тут же подвергаются критике.

"Живий ще совок і вата ніяк не пощезне... "сталін жів, вєрніте союз, путін прійді"... ви живете в Україні, то ж поважайте її закони і традиції!" - "ну слава Богу, а то думаю, граждане патриоты совсем перевелись 🙂"; "Позор советской армии и ее генералам"; "А 23 это непонятно что...даже выходным днем не был никогда", - писали в сети.

Напомним, ситуация на Донбассе резко изменилась, боевики пошли на новую подлость

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