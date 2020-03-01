Советник Путина Владислав Сурков ушел в отставку, потому что не смог выполнить план по Донбассу

Об этом в эфире Politeka On-line заявил экс-глава службы внешней разведки Украины Николай Маломуж (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

По его словам, президент РФ Владимир Путин оценил позицию Суркова относительно Крыма, ведь именно он был идеологом того, что Крым не вернется в состав Украины несмотря на все протесты мира.

«По Донбассу у него не реализовались планы, ведь предполагалось, что будет создана Новороссия, что большая часть восточных и южных областей Украины будут под контролем РФ. Сначала, возможно, в роли федерального статуса, а позже и в российском формате. Это была основная идеология, которая не была реализована за шесть лет», - объясняет эксперт.

Маломуж отмечает, что со временем против Суркова в России начали работать несколько мощных институтов, которым доверяет Путин. Когда в Украине сменился президент, ему дали последний шанс что-то изменить, поработать с новым президентом, чтобы сформировать пророссийскую позицию. По словам эксперта, когда не случилось того, что он планировал, руководство начало искать альтернативу. Именно поэтому место отдали Дмитрию Козаку. Ведь именно он занимался подобными вопросами на Приднестровье, в Абхазии и Южной Осетии. У Козака совсем другие планы на Украину и урегулирования ситуации на Донбассе.

«Я думаю, что будут новые предложения, а это фактически консервация этих территорий с попыткой расширить особый статус на всю территорию Донецкой и Луганской областей. Фактически все права экономические, политические, и, даже, по охране порядка. Фактически федерализация. В данной ситуации Козак будет формировать эту модель и пытаться провести ее на уровень нормандской четверки», - считает Маломуж.

Эксперт уверен, что его задача убедить лидеров ЕС и Дональда Трампа, что именно эта модель поможет урегулировать ситуацию на Донбассе. А те, в свою очередь, могут надавить на Владимира Зеленского.

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