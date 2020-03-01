Тяга частини українців до «руского міра», що вже призвела до трагічних наслідків для нашої країни, має під собою дуже сильну основу

«Рускій мір» на сході України – це не просто спецоперація ФСБ, за цим поняттям стоять століття пропаганди

Таку думку в інтерв'ю «Цензор. НЕТ» висловив директор Гарвардського українського наукового інституту Сергій Плохій, який бачить коріння нинішньої політики Росії по відношенню до України та інших суміжних держав ще в XV столітті.

За його словами, «рускій мір» – це не стільки політтехнологія, як свого роду національний проект, що так ніколи і не став чимось сходим на державу. Це проект «великої російської нації», і про нього писав ще історик Олексій Міллер по відношенню до XIX століття. Мова про Валуевський циркуляр, що забороняв друк книг українською мовою та інше.

«Знищення конкурентної літературної мови - це складова процесу російської нації як єдиної східнослов'янської. І цей процес значно просунувся вперед у радянський час через русифікацію українців і білорусів (хоча він формально НЕ проголошувався як легітимний). Уявлення про те, що «ми всі росіяни» було домінантним в Росії, Україні і Білорусі на 1990 чи 1985 рік. Так, були люди, які твердо трималися ідеї, що «ми українці», але це не заважало їм відчувати приналежність до «руських» у широкому сенсі цього слова. Для багатьох українська термінологія заступила малоросійську, не змінивши політичного посилу малоросійства - входження в російську політичну націю у власних національних шароварах», – зазначив Плохій.

Тому, підкреслює він, «рускій мір» – це століття певної моделі і пропаганди. І в нинішній Україні найбільше нею просякнуті жителі східних регіонів. Саме там Кремль апелює до серйозних «загальноросійським традицій», добиваючись поставлених цілей. Свою дещицю в ситуацію внесли і незавершені національно-творчі процеси, якими ФСБ тепер уміло маніпулює.

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