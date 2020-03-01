Регион Донбасса для страны пока, что потерян, но проблема носит ситуационный характер и все может измениться

Именно так о потери, на данный момент, Донбасса для Украины рассуждает бывший пленный - блогер и журналист Станислав Асеев. Об этом он заявил в интервью «Обозреватель» . Украина пока не может вернуть контроль над оккупированной территорией на Донбассе, поэтому на данный момент именно она и проигрывает войну:

«Зеленский настаивает на том, что выборы на Донбассе должны пройти после передачи границы. Но Россия не передаст нам ее, соответственно, мы не сможем провести честные выборы или принять другие политические решения. Иначе это будет потеря контроля со стороны России и ее проигрыш в этой войне. А пока что войну проигрываем мы, потому что не можем вернуть контроль над оккупированной территорией». Чем быстрее мы (украинцы, в Украине – ред.) начнем национальный дискурс в этом направлении, отмечает журналист, тем «будет лучше для всей страны».

По словам Асеева, проигрыш войны относится именно к сегменту Донбасса. Он уточнил, что не имеет ввиду проигрыш Украины в целом:

"Чтобы меня правильно поняли, я говорю, что мы проиграли войну на Донбассе, потому что не можем вернуть эти территории, людей и восстановить власть. Как только нам передадут границу, все изменится в противоположную сторону по отношению к России".

Пока же этого не произойдет, уверен эксперт, не может быть и речи о выборах и политических решениях в пользу, цитируем: «той стороны».

Напомним, президент РФ Владимир Путин окончательно закрыл для себя вопрос оккупированного Крыма.

Подобное мнение озвучил российский политолог Дмитрий Орешкин.

По его словам, Владимир Путин хочет остаться в истории как "собиратель российских земель", поэтому вопрос о возвращении оккупированного Крыма для него закрыт.

Вместе с тем, в обсуждении возможного возвращения ОРДЛО Владимир Путин готов демонстрировать гибкость.

"Крым – это исключено. Иначе зачем все это надо было затевать? Путин хочет остаться в памяти как собиратель российских земель. Вот он собрал всякие клочки, типа Южной Осетии, Абхазии, Крыма. Крым – вопрос не обсуждается, с точки зрения Путина", – заявил политолог.

Что касается Донбасса, как уверяет Дмитрий Орешкин, то глава РФ готов идти на диалог или как минимум демонстрировать готовность к диалогу.

Напомним, Путин смирился с неизбежным уходом, стало известно о завещании.

Как сообщала Politeka, Путин расправился с куратором Донбасса Сурковым, в Кремле переполох.

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