Стало известно, кто может потерять свою должность в Кабмине после заседания Верховной Рады

Об этом пишет Украинская правда, ссылаясь на свои высокопоставленные источники.

Отмечается, что на внеочередном заседании Рады, которое запланировано на 4 марта, могут осуществить сразу несколько ротаций в правительстве.

Не исключено, что Верховная Рада утвердит новых руководителей МОЗ, МИД, Минсоцполитики, министра оккупированных территорий и вице-премьера по промышленности.

"Если все будет хорошо, то в среду будет минимум четыре назначения в правительство: МИД, Минздрав, Минсоц и, возможно, вице по промышленности. Ну и Резникова назначат министром оккупированных территорий", - подчеркнул осведомленный источник.

Журналисты утверждают, что Вадима Пристайко на должности главы МИД может заменить Дмитрий Кулеба, который сейчас является вице-премьером по вопросам евроинтеграции.

Неизвестные пока и кандидатуры в МОЗ и Минсоцполитики.

Более того, в среду в отставку могут отправить премьер-министра Алексея Гончарука. Наиболее вероятным преемником является Денис Шмыгаль.

Стоит отметить, если Алексей Гончарук все таки уйдет в отставку, то вместе с ним уйдет и весь Кабинет министров Украины.

Ранее мы сообщали, что Алексей Гончарук прокомментировал слухи о своем грядущем увольнении и рассказал, готов ли извиниться за космические зарплаты своих министров.

«Я сколько себя помню – меня увольняют. Правительство работает в обычном режиме. Для меня привычно появление подобной информации в СМИ. Никаких заявлений я не писал, с президентом подобных тем не обсуждал», - подчеркнул премьер.

Позже появилась информация о том, что Владимир Зеленский созывает срочное заседание Верховной Рады, на котором могут рассмотреть вопрос об отставке Алексея Гончарука и кадровых изменениях в Кабмине.

Вечером, 2 марта, Алексей Гончарук провел тайную встречу в киевском ресторане с главой ОПУ Андреем Ермаком. По информации СМИ, премьер-министру выдвинули жесткий ультиматум накануне внеочередного заседания Рады.

Напомним, новым премьером может стать чиновник времен Януковича, украинцы взбесились.

Как сообщала Politeka, Гончарук после двойных платежек посоветовал торговать оружием и не только.

Также Politeka писала, что Гончарук порешает: Зеленский с СНБО пошел на кардинальные меры из-за карантина в Украине.