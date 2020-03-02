Алексей Гончарук рассказал украинцам о рекордно низких платежках за коммуналку, но вместо восторгов нарвался на град критики

Украинский премьер-министр похвастался тем, что страна без проблем преодолела календарную зиму. По его словам, в результате люди получат рекордно низкие платежки за февраль.

«Мы прекрасно прошли зиму, это произошло и благодаря прекрасной погоде... За февраль люди получат рекордно низкие платежки за последние годы», - заверяет Гончарук.

В частности, он сообщил, что цена за газ в феврале была ниже 4 тыс грн за тысячу кубометров. Это должно позволить некоторым теплогенерирующим предприятиям снизить стоимость услуг для потребителей.

Впрочем, украинцы остались не в восторге от заверений премьера. Так, люди утверждают, что все перечисленное Гончаруком не является заслугами правительства. По их мнению, это просто результат на удивление теплой зимы.

«Классика - прошла весна, настало лето, спасибо партии за это», «Мы прекрасно прошли зиму благодаря прекрасной погоде! Лучшего профи и профессионала зеболики уже не найдут! Еще раз дружно хлопаем в ладошки!», «Кто-нибудь верит этому популисту?», «В январе уже были рекордно низкие (Киев "Евререконструкция" 01.20 в 2 раза больше чем в 12.19), а в 02.20. еще ниже. Выбрал незнаек наш мудрый народ», «Этот пиз…еж уже всем надоел!», «Даже рекордно теплая зима не спасет Гончарука от рекордно короткого срока пребывания его в премьерском кресле», «В прошлом месяце тоже трубили о снижении цен и том, что отопление будет дешевым как никогда, но лично у меня в платежке была цифра как никогда большая, точнее абсолютный рекорд. Посему информация из оной статьи, вместо того что бы расслабить, заставляет меня напрячься. Словил себя на мысли что уровень доверия к сообщениям от новой власти резко ниже чем когда-либо», - комментируют люди слова премьера.

Напомним, всплыли подробности тайной встречи близкого соратника Зеленского с Гончаруком.

Как сообщала Politeka, отставка Гончарука под вопросом, в Раде выдали всю правду.

Также Politeka писала, что Разумков показал, за что будут наказывать Кабмин Гончарука: названа решающая дата.