Вдоль государственной границы Украины Владимир Путин разместил боеспособную многотысячную группировку войск

Об этом заявил представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий, передает Обозреватель.

В целом, вдоль границы с Украиной Российская Федерация, в том числе и на оккупированных территориях, разместила около 87-90 тысяч военнослужащих.

"Также это 1 100 танков, 2 500 боевых бронированных машин, 1 600 артиллерийских и ракетных систем, 340 боевых самолетов и 240 боевых вертолетов, более 50 кораблей/катеров и 6 подводных лодок", – добавил офицер разведки.

Не исключено, что Россия может готовится к полномасштабному вторжению в Украину.

По словам Скибицкого, эти группировки Российская Федерация может усилить за счет трех Центров обеспечения мобилизационного развертывания (ЦОМР), которые могут мобилизовать около 40 тысяч человек.

"В непосредственной близости от наших границ фактически завершено создание ЦОМР в Богучаре (Белгородская область), в Каменск-Шахтинском ( Ростовская область), а также на территории АР Крым (Новоозерное)", – подчеркнул представитель Главного управления разведки.

Подытоживая, Вадим Скибицкий добавил, что наращивание группировки российско-окупационных войск, прежде всего в Западном и в Южном военных округах, началось сразу после начала агрессии против Украины.

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Согласно данным командования, террористы открыли огонь по домам в Красногоровке, где все еще живут мирные жители. Боевики использовали минометы калибра 120 мм.

В результате подлого нападения ранения получил один местный житель. Он пострадал от осколков стекла, которое было выбито взрывной волной. Сейчас жизни человека ничего не угрожает, ему была оказана неотложная медицинская помощь. В ООС отмечают, что боевики знали, что обстрелы будут представлять угрозу жизни мирных жителей.

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