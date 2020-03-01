У боевиков на Донбассе началось весеннее обострение, позиции украинских защитников были обстреляны сразу несколько раз, есть жертвы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сводку операции Объеденных сил.

«Вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

Уточняется, что обстрелу подверглись позиции бойцов ВСУ в районе Песков, Лебединского, Невельского, Луганского и Нижнетеплового.

В результате обстрелов погиб один защитник Украины. Еще трое получили ранения различных степеней тяжести.

Уточняется, что в ходе обстрела был взорван автомобиль Вооруженных сил Украины.

«Во время подвозки продуктов к позициям украинских защитников вблизи населенного пункта Нижньотепле, российские оккупанты заметили наш автомобиль и применили противотанковый ракетный комплекс. В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кабину автомобиля один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое наших защитников получили ранения, а еще двое – боевое поражение. Всех раненых и пораженных украинских военнослужащих оперативно доставили в стационарных медицинских учреждений и оказали квалифицированную медицинскую помощь», - подчеркивается в тексте сообщении.

Как сообщалось ранее, в сети показали, как российские террористические войска разбомбили кладбище из артиллерии на Луганщине

Снимок появился на странице известного Фейсбук-сообщества «Вернись живым», который освещает военные действия на востоке Украины.

Отмечается, что обстрел был зафиксирован 18 февраля.

Подконтрольные Кремлю террористы уже давно ведут артиллерийский огонь из жилых кварталов, подвергая опасности местное население, однако в этот раз пострадало кладбище.

"От вражеских снарядов и мин перебило около 400 метров линий электропередач, в результате чего была обесточена больница. Но наиболее ужасным последствием артиллерийского обстрела из запрещенных "Минском" 122 мм и 152 мм стало разбомблен кладбище. Десятки воронок в мерзлой земле, разрушены могилы, избиты обломками кресты и мемориалы", - говорится в сообщении.

Напомним, ситуация на Донбассе резко изменилась, боевики пошли на новую подлость

Как сообщала Politeka, объявлена массовая охота на жителей Донбасса, детали происходящего

Также Politeka писала, что армия Путина пошла в наступление на Донбассе, появилось экстренное сообщение штаба ООС