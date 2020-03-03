Во вторник, 3 марта, в Киеве представители "Национального корпуса" вышли на массовую акцию под стены Конституционного суда, где сегодня будут рассматривать возможную отмену закона о люстрации

По словам участников пикета, они собираются противостоять реваншу экс-регионалов, передает "Цензор".

Противники отмены люстрации уверены, что нынешняя власть лоббирует это решение, чтобы стало возможным назначать на государственные должности, в том числе в правительстве, чиновников времен экс-президента Виктора Януковича.

"Реванша не будет! "Национальный Корпус" выходит на протест против отмены закона о люстрации и против возвращения на высшие государственные должности в Украине откровенных врагов и агентов кремлевского влияния, которые готовит нам "зеленая власть" в коллаборации с остатками Партии регионов", - говорится в телеграм-канале политсилы.

Отмечается, что под стенами суда собралось несколько сотен митингующих, к которым присоединился глава "Нацкорпуса" Андрей Билецкий.

Напомним, стало известно, что президент Владимир Зеленский активно подбирает новую кандидатуру на место премьер-министра Алексея Гончарука. Среди возможных преемников последнего бывшие вице-премьер-министры времен Януковича - Валерий Хорошковский (мультимиллионер и экс-владелец "Интера") и Сергей Тигипко (бывший глава финансово-промышленной группы "ТАС", был замруководителя центрального штаба "Партии регионов").

Ранее Кабмин проиграл процесс в Европейском суде по правам человека, касающийся люстрации.

Решение ЕСПЧ получило статус окончательного. Ранее суд признал украинский закон о люстрации противоречащим Европейской конвенции по правам человека. Теперь Украина должна будет выплатить компенсации чиновникам, которые в свое время были уволены после принятия этого закона в сентябре 2014 года.

Напомним, слуги народа уготовили новые испытания украинцам: "Тотальная слежка за...".

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