Скандальный нардеп Илья Кива устроил странную акцию в стенах Верховной Рады

Депутат от «Оппозиционной платформы - за жизнь», ранее неоднократно попадавший в скандалы, решил поздравить своих коллег-женщин с началом весны. Для этого Кива устроил показательную раздачу цветов прямо в стенах парламента.

Во вторник, 3 марта, Кива явился в Раду с охапкой букетов. Вместе со своими помощниками он начал раздавать цветы всем присутствующим женщинам, в том числе и журналисткам.

Впрочем, судя по появившимся в сети видео, инициативу нардепа оценили не все: некоторые женщины отказывались от цветов.

«С праздником! С праздником весны! Возьмите, это всем девушкам…Ну возьмите», - предложил Кива одной из журналисток, однако та принципиально отказалась от предложенного букета.

Украинцы активно обсуждают акцию Кивы в соцсетях. При этом многие также не видят в ней особого смысла.

«Лучше бабушкам хлеба раздал», «У шизоидов явно весеннее обострение...», «Складывается ощущение что Кива в Раду по приколу ходит, для собственного развлечения», «Не верьте ему, он яйца подкатывает», «Да Кива это бобок - дрочун, у него шоу, он в раду поугорать приходит да и ещё за зарплату!!! Вот у них жизнь», «Председатель фракции по рукоблудию», - пишут люди.

До этого мы писали о том, что на рабочем месте Кивы в парламенте застукали другого человека. Так, на месте народного депутата в момент голосования по рынку земли находился другой человек. Этот момент засняли на видео.

Позже корреспондент подошел к Илье Киве в кулуарах Верховной Рады и поинтересовался, кто голосует вместо него. Кива заявил, что ничего страшного в этом нет, поскольку этот человек якобы использовал свою карточку народного депутата. Просто ему было так удобнее голосовать на этом месте.

Напомним, Кива признался, что делал во время голосования за важный закон в Раде.

Как сообщала Politeka, скандальный Кива перешел все границы и устроил украинцам разнос из-за 23 февраля.

Также Politeka писала, что "рукоблуд" Кива отличился новой выходкой в Раде: "голой задницей на лицо".