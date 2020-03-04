Новым генеральным прокурором Украины вместо Руслана Рябошапки может стать нардеп Сергей Ионушас
Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, после заседания фракции, передает «РБК-Украина».
Также источники подтверждают, что сигнальное голосование за Сергея Ионушаса было и фракция поддержала его.
Верещук отметила, что Рябошапку уволят, если его отчет будет признан неудовлетворительным.
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"Это было предложение, которое на заседании фракции выдвинул господин Холодов. Генпрокурора могут заменить при одном условии. Если так произойдет, отчет Рябошапки будет признан неудовлетворительным. Только в этом случае. Было сигнальное голосование и мы (фракция СН, - ред.) поддержали нашего коллегу. Президент ничего не комментировал по этому поводу, это было наше фракционное решение", - сообщила Верещук.
Рябошапка 4 марта должен отчитаться в Раде, на что ему по регламенту выделили всего 5 минут, после чего парламент поддержит постановление о недоверии генпрокурору, которое уже зарегистрировано.
Сбор подписей за объявление недоверия генпрокурору в парламенте инициировал "слуга народа" Максим Бужанский. Известно, что удалось собрать 197 голосов за отставку Рябошапки из 150 необходимых.
Сергей Ионушас – юрист, 1979 года рождения.
Он окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого и Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Ионушас является украинским юристом и адвокатом, заместителем председателя парламентского комитета по правоохранительной деятельности. Является владельцем юридической фирмы "Гелон", которая была основана в 2002 году. Как адвокат специализируется на защите авторских прав и промышленной собственности.
Был доверенным лицом Зеленского во время выборов президента в 2019 году. Сергей Ионушас прошел в Раду 38 номером от "Слуги народа".
Напомним, эксперт рассказал о ловушке для Рябошапки: «к генпрокурору есть вопросы».
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