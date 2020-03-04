Новым генеральным прокурором Украины вместо Руслана Рябошапки может стать нардеп Сергей Ионушас

Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, после заседания фракции, передает «РБК-Украина».

Также источники подтверждают, что сигнальное голосование за Сергея Ионушаса было и фракция поддержала его.

Верещук отметила, что Рябошапку уволят, если его отчет будет признан неудовлетворительным.

"Это было предложение, которое на заседании фракции выдвинул господин Холодов. Генпрокурора могут заменить при одном условии. Если так произойдет, отчет Рябошапки будет признан неудовлетворительным. Только в этом случае. Было сигнальное голосование и мы (фракция СН, - ред.) поддержали нашего коллегу. Президент ничего не комментировал по этому поводу, это было наше фракционное решение", - сообщила Верещук.

Рябошапка 4 марта должен отчитаться в Раде, на что ему по регламенту выделили всего 5 минут, после чего парламент поддержит постановление о недоверии генпрокурору, которое уже зарегистрировано.

Сбор подписей за объявление недоверия генпрокурору в парламенте инициировал "слуга народа" Максим Бужанский. Известно, что удалось собрать 197 голосов за отставку Рябошапки из 150 необходимых.

Сергей Ионушас – юрист, 1979 года рождения.

Он окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого и Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Ионушас является украинским юристом и адвокатом, заместителем председателя парламентского комитета по правоохранительной деятельности. Является владельцем юридической фирмы "Гелон", которая была основана в 2002 году. Как адвокат специализируется на защите авторских прав и промышленной собственности.

Был доверенным лицом Зеленского во время выборов президента в 2019 году. Сергей Ионушас прошел в Раду 38 номером от "Слуги народа".

Напомним, эксперт рассказал о ловушке для Рябошапки: «к генпрокурору есть вопросы».

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