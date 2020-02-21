Митниця під керівництвом Максима Нефьодова не виконала план зі зборів і бере хабарі

Як повідомляє Politeka, про це розповів у новому випуску програми "Недобрий вечір" її ведучий Ігор Лесев. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Він зазначив, що всі українці знають про існування глави митниці Максима Нефедове. Він завалив роботу, зате розповідає, що бідний і любить жінок. Але важливіше те, що митниця на 30% провалила збір, а найбільше одеське відділення бере хабарі:

"Нам куди цікавіше, чому план митних зборів провалений на 30%. Чому у найбільшої Одеської митниці керівництво бере хабарі. Ось це цікаво, а не дискусія, чи є Нефьодов гетеросексуалом", - сказав Лесев.

Ведучий додав, що є ще податкова, яку українці не люблять. Але без неї не буде держави. При цьому жити податкова дає нормально чиновникам і силовикам. Багато бізнесмени йдуть від податків і переводять в готівку через тіньові схеми свої гроші.

"Ось ці схеми називаються конвертаційними центрами. Щомісяця через них проходять десятки мільярдів гривень. І тільки недонадходжень в бюджет країна втрачає щомісяця 4-5 мільярдів ПДВ. Конвертаційні центри існують практично в кожній області".

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"Друзі! Зверніть увагу, останнім часом, на фейсбуці та інших соц мережах Нефьодов та інші керівники митниці весь час зі службовими собаками.

І якщо проаналізувати їх ефективність, позитивні емоції, враховуючи кількість і витрати на утримання, то складається картина, що це найбільш результативне підрозділ на митниці", - написав в пості в соціальних мережах.

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