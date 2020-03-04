Премьер-министра Украины Алексея Гончарука отправили в отставку

За его увольнение с должности проголосовали 353 народных депутата. После успешного голосования депутаты встали, громко кричали и апплодировали.

Отметим, что фракции "Европейская солидарность" и "Голос" не голосовали за отставку премьера. Они единогласно воздержались. Остальные фракции поддержали отставку премьера.

Как известно, 3 марта Гончарук написал заявление об отставке. В среду, 4 марта, заявление рассмотрели на заседании парламентского комитета организации государственной власти, а также одобрили на внеочередном заседании парламента, которое созвал президент.

Об отставке Гончарука заявил также спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания фракции "Слуга народа". Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания предложил назначить на место Гончарука нынешнего вице-премьера Дениса Шмыгаля.