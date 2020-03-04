Денис Шмигаль, який став кандидатом президента Володимира Зеленського на посаду прем'єр-міністра, повідомив про те, що вже троє людей відмовилися працювати в його уряді

Про це Шмигаль заявив на зустрічі з головами фракцій, передає нардеп Олексій Гончаренко у себе в Телеграм-каналі, пише Politeka.net.

Так, від посад у Кабміні Шмигаля відмовилися Олег Коростельов, Роман Жуковський і Тимофій Милованов.

Зазначимо, Коростельов міг стати віце-прем'єром з питань оборонної промисловості. Жуковському пропонували посаду міністра економіки, а Мілованову - очолити Мінагрополітики.

Також повідомлялося, що міністр освіти і науки Ганна Новосад вирішила піти з посади, відмовившись працювати в новому Кабміні.

Нагадаємо, сьогодні, 4 березня, на засіданні фракції "Слуги народу" можуть прийняти рішення про відставку голови уряду Олексія Гончарука та генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Раніше ми повідомляли, в Україні гряде перезавантаження уряду. Стало відомо, що Гончарук вже написав заяву про відставку, також планується вихід низки міністрів.

Зокрема, на засіданні фракції СН повинні оголосити нових голів Міністерства у справах ветеранів, Міністерства аграрної політики, Мінпромисловості та МОЗ. У той же час голови МВС, Мінфіну, Мін'юсту та Мінекономіки збережуть свої пости.

Політичний аналітик Віктор Таран жорстко розніс Гончарука, зазначивши, що його відставка викликана нерішучістю - "тому говоримо "прощавай", а не "до побачення".

За його словами, Гончарук втратив шанс стати великим політичним гравцем в країні: "А ось козлом відпущення на найближчі півроку він точно стане. Зараз його чекає «публічна прочуханка» на всіх екранах країни. При чому більш за всіх його будуть критикувати Слуги Народу. Адже так зручно буде повісити на нього всі помилки в соціально-економічній політиці за останні півроку".

Нагадаємо, крісло під Гончаруком почало хитатися ще з кінця минулого року, після того, як спалахнув скандал з величезними зарплатами в уряді та преміями у держкомпаніях.

Нагадаємо, названо ім'я нового прем'єр-міністра, Гончарук йде не один: що відомо про новому Кабміні.

Як повідомляла Politeka, спливли подробиці таємної зустрічі близького соратника Зеленського з Гончаруком.