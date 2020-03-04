Що відомо про кандидата в міністри

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища замість нинішнього Олексія Оржеля може очолити кандидат, якого лобіювала лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко

Так, у лютому Тимошенко пропонувала Івана Плачкова на посаду члена конкурсної комісії з відбору членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Про це стало відомо з документів, які опинилися в розпорядженні "Економічної правди".

Варто відзначити, що Тимошенко високо відгукувалася про професіоналізм Плачкова в зверненні до голови комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Андрія Геруса.

"...Має бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, громадський авторитет", - йдеться в заяві Юлії Володимирівни.

Про Плачкова відомо, що в 1994 році він став головним інженером "Київенерго", а незабаром і очолив цю компанію.

У 1999 році його призначили міністром енергетики України в уряді Віктора Ющенка, але згодом він повернувся до керівництва "Київенерго".

В уряді Тимошенко Плачков знову очолив Міністерство енергетики.

Після цього чиновник встиг побувати губернатором Одещини, головою підконтрольної ДТЕК Ріната Ахметова Бурштинської ТЕС. А з 2012 року є головою наглядової ради компанії "Київенерго", що знаходиться в управлінні ДТЕК.

Крім того, Плачков займається бізнесом - у нього своя виноробня "Колоніст" в селі Криничне в Одеській області.

Таким чином, Тимошенко з Плачковим зібралися відхопити ласий шматок, націлившись на сферу енергетики.

Раніше ми повідомляли, в Україні гряде перезавантаження уряду. Так, прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку. Стало відомо, що планується відхід не тільки Гончарука, але й ряду міністрів.

За інформацією нардепа Олександра Дубинського, на засіданні фракції президентської партії оголосять нових голів Міністерства у справах ветеранів, Міністерства аграрної політики, Мінпромисловості та МОЗ. У той же час голови МВС, Мінфіну, Мін'юсту, Мінекономіки та Міносвіти збережуть свої пости.

Нагадаємо, названо ім'я нового прем'єр-міністра, Гончарук йде не один: що відомо про новому Кабміні.

Як повідомляла Politeka, спливли подробиці таємної зустрічі близького соратника Зеленського з Гончаруком.