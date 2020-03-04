Олексій Гончарук втратив шанс стати великим самостійним гравцем в українській політиці

Як передає Politeka.net, подібну думку озвучив політолог Віктор Таран.

За його словами, для цього Гончаруку досить було під час брифінгу зробити кілька публічних акцентованих заяв: про вплив Коломойського та інших олігархів на ОПУ і про атаку на силовиків.

Таран не сумнівається, що саме після таких вчинків люди стають публічними політиками.

"Так стають публічним політиком. Так отримують суспільну та міжнародну підтримку. Так - повертаються у Владу. Не ризикнув. Тому сьогодні ми йому кажемо не «до побачення», а «прощай». Другого шансу потрапити на політичний Олімп у нього не буде", - зазначив він та натякнув, що відтепер у Гончарука табу на політичну діяльність.

Політолог також попередив Олексія Гончарука, що відтепер він стане "цапом-відбувайлом".

"А от цапом відбувайлом на найближчі пів-року він точно стане. Зараз його чекатиме «публічна порка» на всіх екранах країни. При чому найбільше його критикуватимуть Слуги Народу. Адже так зручно буде повісити на нього всі прорахунки в соціально-економічній політиці за останні пів-року. І союзників, які б могли його захистити - у нього не буде. Але це був вибір Гончарука, за який він нестиме публічну відповідальність", - резюмував Таран, коментуючи заявку прем'єра про відставку.

Раніше ми повідомляли про те, що Олексій Гончарук подав заявку про відставку. Відповідна заява була представлена сьогодні на засіданні профільного комітету.

Зазначимо, на засіданні фракції «Слуга народу» спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підтвердив, що отримав від нинішнього міністра заяву про відставку за власним бажанням.

У свою чергу присутній на засіданні фракції Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра.

Крім того, президент запропонував кандидатури міністрів, які повинні замінити членів нинішнього Кабміну.

Нагадаємо, названо ім'я нового прем'єр-міністра, Гончарук йде не один: що відомо про новому Кабміні.

Як повідомляла Politeka, спливли подробиці таємної зустрічі близького соратника Зеленського з Гончаруком.

Також Politeka писала, що відставка Гончарука під питанням, в Раді видали всю правду.