"Зарплата больше 2 млн": Зеленский подсунул украинцам нового премьера, кто заменил Гончарука

Новым премьер-министром Украины назначили Дениса Шмыгаля.

За назначение нового главы Кабмина проголосовал 291 народный депутат. Как известно, до сегодняшнего дня Денис Шмыгаль был вице-премьер-министром – министром развития общин и территорий.

Перед голосованием Шмыгаль подал декларацию кандидата на должность премьера. Согласно документу, у него есть дом во Львове, а также несколько земельных участков во Львовской области. Кроме этого, у чиновника есть автомобиль Land Rover Discovery Sport, который зарегистрирован на его жену.

Согласно декларации, в 2019 году Шмыгаль получил более 2,2 миллиона гривен зарплаты на Бурштынской ТЭС (собственность Рината Ахметова), где он занимал должность директора. Кроме этого он получил почти 1 миллион гривен за консультирование ДТЭК "Востокэнерго" и еще 230 тысяч гривен зарплаты во время руководства Ивано-Франковской ОГА. Шмыгаль задекларировал 235 тысяч долларов наличных средств, которые хранит его семья.

Новый Кабмин назначен: кто получил топ-должности

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Также в состав Кабмина Шмыгаля вошли:

Министерство развития общин и территорий - Алексей Чернышов

Министр Кабинета министров - Олег Немчинов

Министр социальной политики - Марина Лазебна

Министерство спорта - Вадим Гутцайт

Министерство обороны - Андрей Таран

Министр иностранных дел - Дмитрий Кулеба

Министр внутренних дел - Арсен Аваков

Министерство инфраструктуры - Владислав Криклий

Минветеранов - Сергей Бессараб

Минюст - Денис Малюська

Беда случилась с российскими военными: «Прогремел мощный взрыв…»

Пять российских военных пострадали при взрыве в воинской части под Печенгой Мурманской области.

Взрыв произошел во время плановых занятий по боевой подготовке.

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