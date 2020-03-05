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Новым премьер-министром Украины назначили Дениса Шмыгаля.
За назначение нового главы Кабмина проголосовал 291 народный депутат. Как известно, до сегодняшнего дня Денис Шмыгаль был вице-премьер-министром – министром развития общин и территорий.
Перед голосованием Шмыгаль подал декларацию кандидата на должность премьера. Согласно документу, у него есть дом во Львове, а также несколько земельных участков во Львовской области. Кроме этого, у чиновника есть автомобиль Land Rover Discovery Sport, который зарегистрирован на его жену.
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Согласно декларации, в 2019 году Шмыгаль получил более 2,2 миллиона гривен зарплаты на Бурштынской ТЭС (собственность Рината Ахметова), где он занимал должность директора. Кроме этого он получил почти 1 миллион гривен за консультирование ДТЭК "Востокэнерго" и еще 230 тысяч гривен зарплаты во время руководства Ивано-Франковской ОГА. Шмыгаль задекларировал 235 тысяч долларов наличных средств, которые хранит его семья.
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Также в состав Кабмина Шмыгаля вошли:
Министерство развития общин и территорий - Алексей Чернышов
Министр Кабинета министров - Олег Немчинов
Министр социальной политики - Марина Лазебна
Министерство спорта - Вадим Гутцайт
Министерство обороны - Андрей Таран
Министр иностранных дел - Дмитрий Кулеба
Министр внутренних дел - Арсен Аваков
Министерство инфраструктуры - Владислав Криклий
Минветеранов - Сергей Бессараб
Минюст - Денис Малюська
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