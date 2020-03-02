Глава Кабмина Алексей Гончарук прокомментировал слухи о своей возможной отставке

Как передает Politeka.net, соответствующее заявление он сделал во время сегодняшнего брифинга.

В частности, Алексей Гончарук развеял слухи об отставке и заявил, что не писал соответствующее заявление на главу Верховной Рады.

"Я никаких заявлений на эту минуту не писал. Также много знаю, слышал, очевидно на этой неделе будет еще много консультаций с президентом и Верховной Радой. Состоянием на сейчас я ничего больше комментировать не хочу", - заявил премьер-министр во время брифинга.

Ранее мы рассказывали о тайной встречи премьер-министра Алексея Гончарука и главы ОПУ Андрея Ермака. Известно, что топ-чиновники встретились вечером, 2 марта, в одном из киевских ресторанов.

По информации журналиста Кристофера Миллера, в разговоре политики упоминали олигарха Игоря Коломойского.

"Разговор, безусловно, серьезный, но ведется приглушенными голосами. Ничего не слышу... Только что они закончили разговор и ушли. Не услышал много, но слышал имя Игоря Коломойского", - сообщил он.

Через время появилась информация о том, что на тайной встрече глава Офиса президента Андрей Ермак якобы выдвинул Алексею Гончаруку жесткий ультиматум.

«Вопрос в том примет ли Гончарук его или пойдет «войной», - говорилось в сообщении.

Стоит отметить, что тайная встреча Гончарука и Ермака прошла накануне внеочередного заседания Верховной Рады, которое созвал Владимир Зеленский.

По информации журналистов, на внеочередном заседании Рады будут подниматься кадровые вопросы относительно Кабинета министров, в том числе и возможная отставка Алексея Гончарука с должности премьер-министра.

Наиболее вероятным кандидатом на замену Гончаруку является действующий вице-премьер Украины Денис Шмыгаль.

Напомним, новым премьером может стать чиновник времен Януковича, украинцы взбесились.

Как сообщала Politeka, Гончарук после двойных платежек посоветовал торговать оружием и не только.

Также Politeka писала, что Гончарук порешает: Зеленский с СНБО пошел на кардинальные меры из-за карантина в Украине.