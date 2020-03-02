Глава Кабмина Алексей Гончарук прокомментировал слухи о своей возможной отставке

Как передает Politeka.net, соответствующее заявление он сделал во время сегодняшнего брифинга.

В частности, Алексей Гончарук развеял слухи об отставке и заявил, что не писал соответствующее заявление на главу Верховной Рады.

Алексей Гончарук

"Я никаких заявлений на эту минуту не писал. Также много знаю, слышал, очевидно на этой неделе будет еще много консультаций с президентом и Верховной Радой. Состоянием на сейчас я ничего больше комментировать не хочу", - заявил премьер-министр во время брифинга.

Ранее мы рассказывали о тайной встречи премьер-министра Алексея Гончарука и главы ОПУ Андрея Ермака. Известно, что топ-чиновники встретились вечером, 2 марта, в одном из киевских ресторанов.

По информации журналиста Кристофера Миллера, в разговоре политики упоминали олигарха Игоря Коломойского.

"Разговор, безусловно, серьезный, но ведется приглушенными голосами. Ничего не слышу... Только что они закончили разговор и ушли. Не услышал много, но слышал имя Игоря Коломойского", - сообщил он.

Алексей Гончарук

Через время появилась информация о том, что на тайной встрече глава Офиса президента Андрей Ермак якобы выдвинул Алексею Гончаруку жесткий ультиматум.

«Вопрос в том примет ли Гончарук его или пойдет «войной», - говорилось в сообщении.

Стоит отметить, что тайная встреча Гончарука и Ермака прошла накануне внеочередного заседания Верховной Рады, которое созвал Владимир Зеленский.

По информации журналистов, на внеочередном заседании Рады будут подниматься кадровые вопросы относительно Кабинета министров, в том числе и возможная отставка Алексея Гончарука с должности премьер-министра.

Наиболее вероятным кандидатом на замену Гончаруку является действующий вице-премьер Украины Денис Шмыгаль.

Напомним, новым премьером может стать чиновник времен Януковича, украинцы взбесились.

Как сообщала Politeka, Гончарук после двойных платежек посоветовал торговать оружием и не только.

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