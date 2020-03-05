Раскрыты главные кандидаты на должность генерального прокурора вместо Руслана Рябошапки

Так, выяснилось, что Генпрокуратуру может возглавить действующая и.о. главы Госбюро расследований Ирина Венедикова из партии «Слуга народа». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в руководстве фракции «Слуга народа».

Кроме того, рассматривается кандидатура народного депутата Сергея Ионушаса.

Отметим, что Венедиктова в данный момент возглавляет Государственное бюро расследований. Недавно она выступила с жесткой критикой Рябошапки, обвинив генпрокурора в том, что он не назначает процессуальных руководителей на уголовные дела. По ее словам, правосудие в Украине хромает из-за отсутствия процедуры заочного осуждения и блокирования расследований производств вследствие недостатка процессуальных руководителей.

Кроме того, именно Венедиктова курировала подготовку подозрений экс-президенту Петру Порошенко в ГБР. В связи с этим весьма вероятно, что в должности генпрокурора она все же подпишет подозрение бывшему президенту.

Отметим, что уже вечером 5 марта Верховная Рада на внеочередном заседании должна будет рассмотреть выражение недоверия генпрокурору. Таким образом, Рябошапку могут снять с должности.

Напомним, до этого нардеп от «Слуги народа» Ирина Верещук, после заседания фракции рассказала, что партия рассматривает кандидатуру Ионушаса на должность генпрокурора. Также источники подтверждают, что сигнальное голосование за Сергея Ионушаса было и фракция поддержала его.

Верещук отметила, что Рябошапку уволят, если его отчет будет признан неудовлетворительным.

"Это было предложение, которое на заседании фракции выдвинул господин Холодов. Генпрокурора могут заменить при одном условии. Если так произойдет, отчет Рябошапки будет признан неудовлетворительным. Только в этом случае. Было сигнальное голосование и мы (фракция СН, - ред.) поддержали нашего коллегу. Президент ничего не комментировал по этому поводу, это было наше фракционное решение", - сообщила Верещук.

Сбор подписей за объявление недоверия генпрокурору в парламенте инициировал "слуга народа" Максим Бужанский. Известно, что удалось собрать 197 голосов за отставку Рябошапки из 150 необходимых.

Напомним, у Зеленского назвали нового Генпрокурора Украины: что о нем известно.

Как сообщала Politeka, Зеленский на пределе, быть министрами никто не хочет: подробности демарша.

Также Politeka писала, что Рябошапка "скрывает" семью в особняке за 12 миллионов во Франции.