Верховная Рада приняла окончательное решение по генпрокурору Руслану Рябошапке

На ряду с перезапуском Кабмина в Украине встал вопрос об увольнении генерального прокурора. Постановление о недоверии Рябошапке направил в Раду Комитет по вопросам правоохранительной деятельности. В то же время сообщалось, что у «Слуги народа» уже есть необходимое количество голосов для отставки Рябошапки.

Внеочередное заседание, на котором должен был рассматриваться данный вопрос, стартовало в четверг, 5 марта, в 18:30. На нем Верховная Рада приняла решение об отставке Рябошапки. Это решение поддержали 263 депутата.

На возможную отставку генпрокурора 5 марта намекнул и президент Украины Владимир Зеленской на встрече с представителями бизнеса в Полтаве.

«Я считаю, что Руслан – хороший специалист, но я считаю, что он не показал результат… Пускай депутаты голосуют, как хотят, но мое личное мнение очень простое: нет результата – не должен занимать место», - заявил он.

Кроме того, он заметил, что у него есть претензии не только к Офису генерального прокурора, но и к Национальному антикоррупционному бюро.

До этого мы писали о том, что были раскрыты главные кандидаты на должность генерального прокурора вместо Руслана Рябошапки.

Так, выяснилось, что Генпрокуратуру может возглавить действующая и.о. главы Госбюро расследований Ирина Венедикова из партии «Слуга народа». Об этом рассказал источник в руководстве фракции «Слуга народа».

Кроме того, рассматривается кандидатура народного депутата Сергея Ионушаса.

Отметим, что Венедиктова возглавляла Государственное бюро расследований. Недавно она выступила с жесткой критикой Рябошапки, обвинив генпрокурора в том, что он не назначает процессуальных руководителей на уголовные дела. По ее словам, правосудие в Украине хромает из-за отсутствия процедуры заочного осуждения и блокирования расследований производств вследствие недостатка процессуальных руководителей.

Кроме того, именно Венедиктова курировала подготовку подозрений экс-президенту Петру Порошенко в ГБР. В связи с этим весьма вероятно, что в должности генпрокурора она все же подпишет подозрение бывшему президенту.

Напомним, у Зеленского назвали нового Генпрокурора Украины: что о нем известно.

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