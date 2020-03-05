Руслан Рябошапка перед своим увольнением успел обсудить происходящее с Андреем Богданом
Бывший генпрокурор Украины вечером 5 марта прибыл на внеочередное заседание Верховной Рады, где рассматривался вопрос его снятия с должности. Рябошапка выступил с коротким заявлением и тут же покинул зал, несмотря на протесты спикера Рады Дмитрия Разумкова. Впоследствии депутаты проголосовали за его увольнение.
Однако до всего этого журналисты «Страны» успели сфотографировать переписку генпрокурора, которую тот вел в своем смартфоне. Перед увольнением Рябошапка разговаривал с двумя людьми – девушкой по имени «Ксана» и бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом.
Так, в разговоре с «Ксаной» генпрокурор писал: «Вова дал команду меня увольнять». В ответ девушка поддержала экс-генпрокурора и пожелала ему «жечь в Парламенте».
А вот разговор Рябошапки с Богданом оказался менее понятным, но зато куда более эмоциональным. Приводим диалог без изменений:
«Рябошапка: Арахамия
Богдан: П..ды ему дал
Рябошапка: Они наговорили глупостей
Богдан: Дебилы бл...ть дурные
Богдан: Ну шо там у вас?
Рябошапка: А ты где смотришь ТВ?».
До этого мы писали, что на ряду с перезапуском Кабмина в Украине встал вопрос об увольнении генерального прокурора. Постановление о недоверии Рябошапке направил в Раду Комитет по вопросам правоохранительной деятельности. В то же время сообщалось, что у «Слуги народа» уже есть необходимое количество голосов для отставки Рябошапки.
Внеочередное заседание, на котором должен был рассматриваться данный вопрос, стартовало в четверг, 5 марта, в 18:30. На нем Верховная Рада приняла решение об отставке Рябошапки. Это решение поддержали 263 депутата.
На возможную отставку генпрокурора 5 марта намекнул и президент Украины Владимир Зеленской на встрече с представителями бизнеса в Полтаве.
«Я считаю, что Руслан – хороший специалист, но я считаю, что он не показал результат… Пускай депутаты голосуют, как хотят, но мое личное мнение очень простое: нет результата – не должен занимать место», - заявил он.
Напомним, у Зеленского назвали нового Генпрокурора Украины: что о нем известно.
Как сообщала Politeka, Зеленский на пределе, быть министрами никто не хочет: подробности демарша.
Также Politeka писала, что Рябошапка "скрывает" семью в особняке за 12 миллионов во Франции.